وزارة الطوارئ تبحث مع المعهد البريطاني للتنمية تحديات المناخ وتطوير قدرات الأرصاد الجوية

دمشق-سانا

بحث وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والمركز الوطني للأرصاد الجوية مع وفد من المعهد البريطاني للتنمية الخارجية، تحديات المناخ وآليات تطوير قدرات الأرصاد الجوية، وذلك في مقر المركز بمدينة دمشق.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الإثنين، استعرض الأنشطة الحالية للمركز الوطني للأرصاد الجوية، وأبرز التحديات التي تواجه عمله وسبل تطويره.

من جهته قدم وفد المعهد البريطاني دراسة فنية تتناول مخاطر التغيرات المناخية في قطاعي المياه والطاقة، مع التأكيد على مواصلة النقاشات التقنية مع مختصي المركز، وتبادل الخبرات.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل، بما يسهم في دعم جهود التنمية في سوريا، وتعزيز دور القطاع المناخي في خدمة مختلف القطاعات الحيوية.

