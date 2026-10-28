مع اللجنة المختصة بمجلس الشعب.. الزراعة تبحث تحديات القطاع وسبل تطويره

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع لجنة الزراعة والأمن الغذائي في مجلس الشعب، واقع القطاع الزراعي وأبرز التحديات التي تواجهه، وسبل تطوير السياسات والتشريعات الناظمة للعمل الزراعي، وتعزيز التعاون لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضحت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع ركز على تحديد احتياجات محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وعلى متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الزراعية فيها، إلى جانب تطوير مشاريع الري ومعالجة التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج، وتسويق المحاصيل، وتقادم الآليات والمعدات الزراعية.
واستعرض الاجتماع أبرز محاور استراتيجية الوزارة، بما يشمل تحديث السياسات الزراعية، وتطوير الهيكلية التنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الكوادر، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتأمين مستلزمات الإنتاج والتمويل اللازم للمزارعين، إلى جانب دعم التنمية الريفية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وحماية الغابات والموارد الطبيعية.
تحديث التشريعات الزراعية
كما ناقش المجتمعون سبل تحديث التشريعات الزراعية بما يتناسب مع احتياجات القطاع، وتعزيز إنتاج البذار محلياً، وتطوير البحوث الزراعية والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وبحث الاجتماع مطالب أعضاء لجنة الزراعة والأمن الغذائي المتعلقة بتطوير التشريعات، وتحسين أوضاع الكوادر الزراعية والبيطرية، وتأهيل المنشآت الزراعية، وتوفير مقومات الاستقرار في مناطق البادية، وتعزيز دور الدولة في تنظيم القطاع الزراعي بالتوازي مع تشجيع الاستثمار.
تكامل الجهود
الوزير السويدان أكد على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة ومجلس الشعب، وتعزيز التنسيق والتواصل المستمر لمتابعة قضايا المزارعين، ومعالجة التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي، وتطوير الخطط اللازمة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
يذكر أن لجنة الزراعة والأمن الغذائي في مجلس الشعب عقدت في الـ 25 من الشهر الجاري، عدداً من الاجتماعات برئاسة إسراء المشهور رئيسة اللجنة، بهدف مناقشة أبرز التشريعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي.
وتشكلت لجنة الزراعة والأمن الغذائي في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 لعام 2026 الصادر عن رئيس مجلس الشعب، والقاضي بتسمية أعضاء اللجان الدائمة ورؤسائها ونوابهم.