مع اللجنة المختصة بمجلس الشعب.. الزراعة تبحث تحديات القطاع وسبل تطويره

دمشق-سانا‏

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بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع لجنة الزراعة والأمن الغذائي في مجلس الشعب، ‏واقع القطاع الزراعي وأبرز التحديات التي تواجهه، وسبل تطوير السياسات والتشريعات ‏الناظمة للعمل الزراعي، وتعزيز التعاون لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.‏

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وأوضحت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع ركز على ‏تحديد احتياجات محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وعلى متابعة تنفيذ الخطط ‏والبرامج الزراعية فيها، إلى جانب تطوير مشاريع الري ومعالجة التحديات المرتبطة ‏بارتفاع تكاليف الإنتاج، وتسويق المحاصيل، وتقادم الآليات والمعدات الزراعية.‏

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واستعرض الاجتماع أبرز محاور استراتيجية الوزارة، بما يشمل تحديث السياسات ‏الزراعية، وتطوير الهيكلية التنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الكوادر، ‏وتحسين إدارة الموارد المائية، وتأمين مستلزمات الإنتاج والتمويل اللازم للمزارعين، إلى ‏جانب دعم التنمية الريفية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وحماية الغابات والموارد ‏الطبيعية.‏

تحديث التشريعات الزراعية

كما ناقش المجتمعون سبل تحديث التشريعات الزراعية بما يتناسب مع احتياجات القطاع، ‏وتعزيز إنتاج البذار محلياً، وتطوير البحوث الزراعية والاستثمار والشراكة مع القطاع ‏الخاص، وتحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز قدرتها التنافسية.‏

‏ ‏وبحث الاجتماع مطالب أعضاء لجنة الزراعة والأمن الغذائي المتعلقة بتطوير ‏التشريعات، وتحسين أوضاع الكوادر الزراعية والبيطرية، وتأهيل المنشآت الزراعية، ‏وتوفير مقومات الاستقرار في مناطق البادية، وتعزيز دور الدولة في تنظيم القطاع ‏الزراعي بالتوازي مع تشجيع الاستثمار.‏

تكامل الجهود

الوزير السويدان أكد على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة ومجلس الشعب، وتعزيز ‏التنسيق والتواصل المستمر لمتابعة قضايا المزارعين، ومعالجة التحديات التي تواجه ‏الإنتاج الزراعي، وتطوير الخطط اللازمة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.‏

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يذكر أن لجنة الزراعة والأمن الغذائي في مجلس الشعب عقدت في الـ 25 من الشهر ‏الجاري، عدداً من الاجتماعات برئاسة إسراء المشهور رئيسة اللجنة، بهدف مناقشة أبرز ‏التشريعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي.‏

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وتشكلت لجنة الزراعة والأمن الغذائي في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 لعام ‌‏2026 الصادر عن رئيس مجلس الشعب، والقاضي بتسمية أعضاء اللجان الدائمة ‏ورؤسائها ونوابهم.‏