مدريد-سانا

أعلن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، اليوم السبت عن تحقيق النادي إيرادات مالية قياسية بلغت نحو 1.221 مليار يورو، خلال الموسم الكروي 2025-2026، كاشفاً عن توجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاختبار البث المجاني لمسابقاته في الهند.

وجاءت تصريحات بيريز، خلال انعقاد الجمعية العمومية للنادي في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث أوضح أن النادي سجل أرباحاً صافية بقيمة 26 مليون يورو، ما يعكس متانة الوضع المالي والاستقرار الاقتصادي للنادي.

وعلى صعيد حقوق البث التلفزيوني، أشار بيريز إلى أن أبرز مباريات البطولات الأوروبية ستكون متاحة للمشاهدة مجاناً في الهند اعتباراً من الموسم المقبل، مبيناً أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج تجريبي يطلقه ويديره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل حصري.

ولفت إلى أن التجربة ستشمل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وستتيح للمتابعين في السوق الهندية خيارين الأول المشاهدة المجانية المدعومة بالإعلانات التجارية، والثاني الاشتراك المدفوع لمتابعة المباريات دون فواصل إعلانية.