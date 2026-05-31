استمرار تزويد دير الزور بالدقيق من مطاحن حماة لضمان استقرار إنتاج الخبز

حماة-سانا

تواصل الإدارة العامة للمؤسسة السورية للحبوب تزويد محافظة دير الزور بكميات الدقيق اللازمة لتشغيل المخابز، عبر مطحنة السلمية، وعدد من مطاحن محافظة حماة، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان استقرار إنتاج الخبز.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماة، باسل زيدان، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن عمليات شحن الدقيق إلى محافظة دير الزور مستمرة منذ ثلاثة أيام، مؤكداً أن إجمالي الكميات التي تم إرسالها حتى تاريخه بلغ نحو 270 طناً.

وأشار زيدان إلى أن الطاقة الإنتاجية اليومية لمطحنة السلمية تصل إلى 350 طناً من الدقيق.

من جهته، أكد أمين مستودع مطحنة السلمية ثائر القصير، أن كوادر المطحنة وآلياتها تعمل بأقصى درجات الجاهزية وعلى مدار الساعة، لضمان تأمين وشحن كميات الدقيق المطلوبة إلى محافظة دير الزور وفق الخطط المعتمدة.

‎وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أعلنت، يوم الجمعة الماضي، إرسال 1050 طناً من مادة الطحين إلى محافظة دير الزور، في إطار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم استقرار الأمن الغذائي وتأمين مادة الخبز للسكان، في ظل الظروف التي تشهدها المحافظة نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات، وتضرر عدد من المناطق.

