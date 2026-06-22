قرار بتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة تجارة ‏وصناعة الرقة‎ ‎

دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار قراراً يقضي بتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الرقة، وذلك في إطار تعزيز دور الغرفة في دعم الأنشطة التجارية والصناعية وتطوير بيئة الأعمال في المحافظة.
ونص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، على تعيين 12 عضواً في مجلس إدارة الغرفة من ممثلي القطاعين التجاري والصناعي والجهات العامة المعنية، على أن يتولى أعضاء المجلس المذكورون انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وفق أحكام القانون رقم /8/ لعام 2020 الخاص بإحداث الغرف الصناعية وتحديد اختصاصاتها.
وبموجب القرار، يمارس المجلس الجديد مهامه حتى انتهاء الدورة الحالية مع التأكيد على إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
ويأتي هذا التعيين في إطار دعم القطاع الصناعي وتعزيز دور غرف الصناعة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والإنتاجية في محافظة الرقة.