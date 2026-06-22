قرار بتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة تجارة ‏وصناعة الرقة‎ ‎

ROD 9032 scaled 1 قرار بتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة تجارة ‏وصناعة الرقة‎ ‎

دمشق-سانا‌‎ ‎

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار ‏قراراً يقضي بتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة ‏تجارة وصناعة محافظة الرقة، وذلك في إطار تعزيز ‏دور الغرفة في دعم الأنشطة التجارية والصناعية ‏وتطوير بيئة الأعمال في المحافظة‎. ‎

ونص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، ‏على تعيين 12 عضواً في مجلس إدارة الغرفة من ممثلي ‏القطاعين التجاري والصناعي والجهات العامة المعنية، ‏على أن يتولى أعضاء المجلس المذكورون انتخاب ‏أعضاء المكتب التنفيذي وفق أحكام القانون رقم /8/ لعام ‌‏2020 الخاص بإحداث الغرف الصناعية وتحديد ‏اختصاصاتها. ‎

وبموجب القرار، يمارس المجلس الجديد مهامه حتى ‏انتهاء الدورة الحالية مع التأكيد على إلغاء كل نص ‏يخالف أحكام هذا القرار‎. ‎

ويأتي هذا التعيين في إطار دعم القطاع الصناعي وتعزيز ‏دور غرف الصناعة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ‏والإنتاجية في محافظة الرقة‎.‎

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