مركز كفر جوم بريف حلب يبدأ باستلام القمح… وتسهيلات واسعة للمزارعين

حلب-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة حلب اليوم الخميس، باستلام محصول القمح لموسم 2026 عبر مركز كفر جوم في ريف حلب الجنوبي، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية، تهدف إلى تسهيل عملية التسليم وضمان انسيابية العمل أمام المزارعين.

واعتمدت المؤسسة هذا العام آلية الحجز المسبق عبر منصة إلكترونية لتنظيم مواعيد التسليم، إضافة إلى تسريع إجراءات الفحص والتصنيف والتخزين وفق المعايير المعتمدة، بما يخفف الازدحام ويضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز.

وأوضح رئيس مركز كفر جوم المهندس محمد قول أغاسي في تصريح لمراسل سانا أن آلية العمل الجديدة تعتمد كلياً على الحجز الإلكتروني، حيث تُصدر قوائم الدور يومياً بشكل منظم، وتبدأ إجراءات الاستلام من مطابقة البيانات وصولاً إلى منح الفلاح نسخة من كرت القبان، مؤكداً أن العملية تتم بسهولة وسرعة.

وأشار قول أغاسي إلى أن نظام الدور الإلكتروني خفّف عن المزارعين أعباء الانتظار الطويل التي كانت تمتد سابقاً ليومين أو ثلاثة خلال ذروة الحصاد، بينما يتيح الحجز المسبق حالياً وصول الفلاح في موعد محدد ومريح لتسليم محصوله.

وأعرب المزارعون عن ارتياحهم للتسهيلات المقدمة هذا الموسم، مشيرين إلى أن الموسم كان جيداً بفضل الظروف الجوية، وأن عملية الحصاد والنقل تسير بسلاسة نتيجة توفر الحصادات الحديثة وآليات النقل والتنسيق الفعّال بين الوحدات الإرشادية ومنصة الحجز الإلكتروني.

واعتبروا أن النظام الجديد، رغم كونه تجربة حديثة، أسهم في الحد من الازدحام والمحسوبيات التي كانت تعيق العمل سابقاً.

وبدأ فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة حلب، الثلاثاء، الماضي استلام محصول القمح موسم 2026 عبر مركز صومعة تل بلاط في ريف حلب الشرقي.