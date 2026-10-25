مجلس الشعب ووزارة العدل يبحثان تطوير المنظومة القانونية وتكامل ‏الأدوار

دمشق-سانا

بحث رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك مع وزير العدل مظهر ‏الويس، سبل تطوير المنظومة القانونية في سوريا وعدداً من القضايا‏.‏

وذكر المجلس، في منشور عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد، أن اللقاء ‏الذي عُقد في مبنى المجلس تناول سبل توثيق العلاقة بين السلطتين ‏التشريعية والقضائية وتعزيز التعاون بينهما، ولا سيما في مسارات العمل ‏التشريعي والإصلاح المؤسسي.‏

وأفادت وزارة العدل بأن اللقاء تناول تكامل الأدوار بين الجهات المعنية ‏بإعداد التشريعات وتطبيقها، ودعم جهود إصلاح القطاع القضائي، بما ‏يكرّس سيادة القانون ويصون حقوق المواطنين.‏

مراجعة مشروعات القوانين ومقترحاتها

وعقد وزير العدل اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية ‏والتشريعية في مجلس الشعب، لبحث القضايا القانونية والتشريعية ‏المشتركة.‏

وذكرت وزارة العدل أن الاجتماع تناول أهمية مراجعة مشروعات ‏القوانين ومقترحاتها، والتحقق من توافقها مع الإعلان الدستوري، وضمان ‏جودة التشريعات.‏

كما بحث المجتمعون الاحتياجات القانونية المرتبطة بإصلاح العمل ‏القضائي وتحديث التشريعات، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق ‏والحريات ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.‏

وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف ورئيس لجنة ‏الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب عبد الناصر حوشان ‏بحثا في الـ20 من تشرين الأول الجاري أطر التنسيق المشترك، ولا سيما ‏الرقابة على دستورية القوانين، بحضور عدد من أعضاء المحكمة ‏واللجنة.‏