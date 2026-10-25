مجلس الشعب ووزارة العدل يبحثان تطوير المنظومة القانونية وتكامل ‏الأدوار

دمشق-سانا
بحث رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك مع وزير العدل مظهر الويس، سبل تطوير المنظومة القانونية في سوريا وعدداً من القضايا.
وذكر المجلس، في منشور عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد، أن اللقاء الذي عُقد في مبنى المجلس تناول سبل توثيق العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية وتعزيز التعاون بينهما، ولا سيما في مسارات العمل التشريعي والإصلاح المؤسسي.
وأفادت وزارة العدل بأن اللقاء تناول تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بإعداد التشريعات وتطبيقها، ودعم جهود إصلاح القطاع القضائي، بما يكرّس سيادة القانون ويصون حقوق المواطنين.
مراجعة مشروعات القوانين ومقترحاتها
وعقد وزير العدل اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، لبحث القضايا القانونية والتشريعية المشتركة.
وذكرت وزارة العدل أن الاجتماع تناول أهمية مراجعة مشروعات القوانين ومقترحاتها، والتحقق من توافقها مع الإعلان الدستوري، وضمان جودة التشريعات.
كما بحث المجتمعون الاحتياجات القانونية المرتبطة بإصلاح العمل القضائي وتحديث التشريعات، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق والحريات ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب عبد الناصر حوشان بحثا في الـ20 من تشرين الأول الجاري أطر التنسيق المشترك، ولا سيما الرقابة على دستورية القوانين، بحضور عدد من أعضاء المحكمة واللجنة.