الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مصحوبة بالعواصف في مناطق متفرقة من سوريا

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 8-10 درجات مئوية في أغلب المناطق.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الإثنين يكون غائماً ماطراً على فترات فوق مناطق متفرقة، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والوسطى والجنوبية الغربية، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصةً على المنطقة الساحلية والشمالية، مع احتمال ضعيف لتساقط الثلوج على مرتفعات القلمون العالية.

وتوقع المركز أن يكون الجو خلال الليل بارداً بشكلٍ عام، وخاصةً في المرتفعات الجبلية مع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية، ويُحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 80 كم/سا، وخاصةً على المناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية والقلمون تثير الغبار والأتربة في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية والبادية، ويكون البحر عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات: