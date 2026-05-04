الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مصحوبة بالعواصف في مناطق متفرقة من سوريا

DJI 0090 الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مصحوبة بالعواصف في مناطق متفرقة من سوريا

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 8-10 درجات مئوية في أغلب المناطق.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الإثنين يكون غائماً ماطراً على فترات فوق مناطق متفرقة، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والوسطى والجنوبية الغربية، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصةً على المنطقة الساحلية والشمالية، مع احتمال ضعيف لتساقط الثلوج على مرتفعات القلمون العالية.

وتوقع المركز أن يكون الجو خلال الليل بارداً بشكلٍ عام، وخاصةً في المرتفعات الجبلية مع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية، ويُحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 80 كم/سا، وخاصةً على المناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية والقلمون تثير الغبار والأتربة في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية والبادية، ويكون البحر عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات:

دمشق13/19
ريف دمشق-القلمون4/10
القنيطرة9/13
درعا12/20
السويداء7/16
حمص9/17
حماة14/18
اللاذقية14/20
طرطوس15/19
حلب10/14
إدلب9/16
دير الزور12/26
الرقة12/21
الحسكة11/23
وزارة النقل والمجموعة المشتركة الكويتية تُجريان مسحاً لواقع الطرق في سوريا
الأمن الداخلي يحبط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى الأراضي اللبنانية
العائدون إلى البويضة الشرقية بحمص يحيون رمضان وسط تراجع الخدمات وتضرر البنى التحتية
وزير التنمية الإدارية يبحث مع القائم بأعمال السفارة القطرية مسارات التعاون الثنائي
مؤسسة الإسكان تدعو المتأخرين لتسوية التزاماتهم قبل الـ 31 من آذار 2026
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك