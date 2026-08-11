بدء الامتحانات الكتابية للمتقدمين في مسابقة وزارة النقل ‏

دمشق-سانا‌‎

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انطلقت اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من الامتحانات الكتابية ‏لمسابقة ملء الشواغر الوظيفية لدى وزارة النقل، ضمن ‏إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان سير العملية الامتحانية وفق ‏معايير واضحة وشفافة، وبما يتناسب مع أعداد المتقدمين ‏وتوزعهم الجغرافي في مختلف المحافظات السورية‎.‎

وأوضح مدير التنمية الإدارية في الوزارة حيان حبّابة في ‏تصريح له، أن المسابقة تأتي استجابة للحاجة إلى الكوادر البشرية ‏في مديريات ومؤسسات الوزارة، على مستوى الإدارة المركزية ‏والمحافظات، مبيناً أن الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة التنمية ‏الإدارية على تلبية هذه الاحتياجات وفق خطوات ومعايير ‏ومؤشرات واضحة‎.‎

‎ 48 ‎شاغراً وظيفياً في مديريات المحافظات

وأشار حبّابة إلى أن عدد المتقدمين للمسابقة تجاوز 20 ألفاً، فيما ‏بلغ عدد المقبولين مبدئياً أكثر من 5200 متقدم، يتنافسون على ‌‏48 شاغراً وظيفياً موزعين على مختلف مديريات ومؤسسات ‏وزارة النقل في المحافظات ‌‎.‎

ولفت حبّابة إلى أن الامتحانات الكتابية ستتواصل وفق برنامج ‏زمني يمتد على مدى 25 يوماً، نظراً إلى العدد الكبير للمتقدمين، ‏حيث جرى توزيعها على عدد من المراكز التابعة لوزارة النقل ‏ومديريات التنمية الإدارية، إضافة إلى الجامعات‎.‎

‎5 ‎ مراكز جامعية لاستيعاب أعداد المتقدمين

وأوضح حبّابة، أن وزارة النقل تعاونت مع وزارة التعليم العالي ‏والبحث العلمي لتأمين مراكز امتحانية تستوعب أعداد المتقدمين، ‏حيث تم اعتماد خمسة مراكز ضمن جامعات حلب وإدلب ‏وحماة وحمص ودمشق، إلى جانب مراكز أخرى، مع إمكانية ‏إجراء امتحانات لشواغر متزامنة في أكثر من محافظة وفق ‏البرنامج المحدد‎.‎

وأكد حبّابة أن اختيار المراكز الامتحانية، وكذلك مراكز ‏المقابلات الشفهية في المراحل اللاحقة، يراعي قدر الإمكان ‏أماكن إقامة المتقدمين وقربهم الجغرافي من المراكز، بهدف ‏تخفيف أعباء التنقل، موضحاً أن المتقدمين من دمشق وريفها يتم ‏استيعابهم في مركز دمشق، فيما تنظم الامتحانات في حلب ‏للمتقدمين من المحافظة وريفها، وفق أعداد المتقدمين والحاجة ‏الفعلية لكل مركز‎.‎

نموذجان امتحانيان وضمان تكافؤ الفرص

وأشار حبّابة إلى اعتماد نموذجين امتحانيين‎ (A ‎وB)‎، مع مراعاة ‏طبيعة كل شاغر وظيفي، مؤكداً أن الأسئلة الخاصة بالشاغر ‏الوظيفي الواحد لا يعاد استخدامها في أوقات مختلفة، وإنما ‏يجرى الامتحان للشاغر نفسه بشكل متزامن في المراكز التي ‏تستضيف المتقدمين إليه‎.‎

وشدد حبّابة على أن توزيع الشواغر والمواعيد والمراكز جرى ‏وفق جدول فني وزمني محدد، يراعي أعداد المتقدمين وطبيعة ‏الاختصاص ومواقع المراكز، بما يسهم في تنظيم العملية ‏الامتحانية وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة وتكافؤ الفرص ‏بين المتقدمين‎.‎

وتأتي المسابقة في إطار جهود وزارة النقل السورية لتعزيز ‏كوادرها البشرية، ورفد مديرياتها ومؤسساتها بالاختصاصات ‏المطلوبة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتلبية احتياجات ‏المرحلة المقبلة‎.‎