بدء الامتحانات الكتابية للمتقدمين في مسابقة وزارة النقل ‏

دمشق-سانا
انطلقت اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من الامتحانات الكتابية لمسابقة ملء الشواغر الوظيفية لدى وزارة النقل، ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان سير العملية الامتحانية وفق معايير واضحة وشفافة، وبما يتناسب مع أعداد المتقدمين وتوزعهم الجغرافي في مختلف المحافظات السورية.
وأوضح مدير التنمية الإدارية في الوزارة حيان حبّابة في تصريح له، أن المسابقة تأتي استجابة للحاجة إلى الكوادر البشرية في مديريات ومؤسسات الوزارة، على مستوى الإدارة المركزية والمحافظات، مبيناً أن الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية على تلبية هذه الاحتياجات وفق خطوات ومعايير ومؤشرات واضحة.
48 شاغراً وظيفياً في مديريات المحافظات
وأشار حبّابة إلى أن عدد المتقدمين للمسابقة تجاوز 20 ألفاً، فيما بلغ عدد المقبولين مبدئياً أكثر من 5200 متقدم، يتنافسون على 48 شاغراً وظيفياً موزعين على مختلف مديريات ومؤسسات وزارة النقل في المحافظات .
ولفت حبّابة إلى أن الامتحانات الكتابية ستتواصل وفق برنامج زمني يمتد على مدى 25 يوماً، نظراً إلى العدد الكبير للمتقدمين، حيث جرى توزيعها على عدد من المراكز التابعة لوزارة النقل ومديريات التنمية الإدارية، إضافة إلى الجامعات.
5 مراكز جامعية لاستيعاب أعداد المتقدمين
وأوضح حبّابة، أن وزارة النقل تعاونت مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأمين مراكز امتحانية تستوعب أعداد المتقدمين، حيث تم اعتماد خمسة مراكز ضمن جامعات حلب وإدلب وحماة وحمص ودمشق، إلى جانب مراكز أخرى، مع إمكانية إجراء امتحانات لشواغر متزامنة في أكثر من محافظة وفق البرنامج المحدد.
وأكد حبّابة أن اختيار المراكز الامتحانية، وكذلك مراكز المقابلات الشفهية في المراحل اللاحقة، يراعي قدر الإمكان أماكن إقامة المتقدمين وقربهم الجغرافي من المراكز، بهدف تخفيف أعباء التنقل، موضحاً أن المتقدمين من دمشق وريفها يتم استيعابهم في مركز دمشق، فيما تنظم الامتحانات في حلب للمتقدمين من المحافظة وريفها، وفق أعداد المتقدمين والحاجة الفعلية لكل مركز.
نموذجان امتحانيان وضمان تكافؤ الفرص
وأشار حبّابة إلى اعتماد نموذجين امتحانيين (A وB)، مع مراعاة طبيعة كل شاغر وظيفي، مؤكداً أن الأسئلة الخاصة بالشاغر الوظيفي الواحد لا يعاد استخدامها في أوقات مختلفة، وإنما يجرى الامتحان للشاغر نفسه بشكل متزامن في المراكز التي تستضيف المتقدمين إليه.
وشدد حبّابة على أن توزيع الشواغر والمواعيد والمراكز جرى وفق جدول فني وزمني محدد، يراعي أعداد المتقدمين وطبيعة الاختصاص ومواقع المراكز، بما يسهم في تنظيم العملية الامتحانية وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وتأتي المسابقة في إطار جهود وزارة النقل السورية لتعزيز كوادرها البشرية، ورفد مديرياتها ومؤسساتها بالاختصاصات المطلوبة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتلبية احتياجات المرحلة المقبلة.