ريف إدلب الجنوبي.. جهود حكومية وأهلية لتأهيل البنى التحتية وتهيئة عودة الأهالي

إدلب-سانا

تتواصل أعمال إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية في مدن وبلدات ريف إدلب ‌‏الجنوبي، بالتوازي مع ترميم المنازل والمحال التجارية بجهود أهلية، بهدف معالجة آثار ‌‏الدمار وتهيئة الظروف لعودة الأهالي.‏

وتتركز الأعمال في معرة النعمان وريفها والقرى المحيطة، وتشمل تعبيد الطرق ‌‏وصيانتها، وترحيل الأنقاض، وإصلاح محطات الكهرباء وضخ المياه، إلى جانب تدعيم ‌‏المباني وإعادة إكسائها وتأهيل الأحياء والأسواق ومحيط المدارس.‏

وتشرف محافظة إدلب على تنفيذ المشاريع عبر مديريات الخدمات الفنية ومؤسسات المياه ‌‏والكهرباء والتربية، بمشاركة الورشات الحكومية والشركات الإنشائية والمقاولين ‌‏والحرفيين والأهالي، مع تسهيل إدخال مواد البناء وتشجيع المبادرات المحلية.‏

أولويات خدمية

أوضح مدير العلاقات العامة في إدارة منطقة معرة النعمان بلال مخزوم لـ سانا اليوم الجمعة، أن ‌‏العمل يتركز على تأهيل القطاع الصحي ومياه الشرب، مشيراً إلى أن نسبة تأهيل محطات ‌‏المياه بلغت بين 80 و90 بالمئة، لكن نقص الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات يعيقان ‌‏ضخ المياه.‏

وبيّن مخزوم أن نسبة المستفيدين من الكهرباء في المدينة تتراوح بين 30 و40 بالمئة، ‌‏مع قرب تفعيل محطة بسيدا، لافتاً إلى تأهيل أكثر من 200 مدرسة، فيما تحتاج نحو ‌‏‌‏100 أخرى إلى الترميم والتجهيز، بالتوازي مع تزفيت الطرق المركزية وتأهيل الطرق ‌‏الخدمية.‏

وأشار مخزوم إلى ترحيل نحو مليون متر مكعب من الأنقاض، مؤكداً أن أعمال التأهيل ‌‏تهدف إلى تشجيع عودة الأهالي.‏

ترميم وفرص عمل

من جانبه، أوضح صاحب ورشة لصناعة أبواب ونوافذ “‏PVC‏” صالح القدور أن الطلب ‌‏على منتجات الورشة يزداد مع عودة الأهالي وترميم المنازل، ما يوفر فرص عمل في ‌‏مجالات البناء والإكساء.‏

وأضاف أن المواد متوفرة، لكنها مستوردة ومرتفعة الثمن، ما يزيد تكاليف الترميم على ‌‏المواطنين، مطالباً بتأمينها عبر معامل محلية أو دعم أسعارها.‏

بدوره، قال قاسم حميدو، من أهالي كفرنبل: إن عائلته عادت من النزوح لتجد المدينة ‌‏تفتقر إلى الخدمات ومليئة بالركام، ما اضطره إلى تأمين مأوى بديل بعد تهدم منزله، ‌‏مشيراً إلى تحسن الخدمات نتيجة إزالة الأنقاض وفتح الطرقات وعودة ‌‏الأسواق وتوافر المواد.‏

وتعرض ريف إدلب الجنوبي لدمار واسع خلال سنوات الحرب، أدى إلى نزوح أعداد ‌‏كبيرة من سكانه، فيما تتركز جهود التعافي حالياً على إعادة تأهيل شبكات المياه والطرق ‌‏والمرافق العامة وترميم المنازل، بما يسهم في استعادة الخدمات وتنشيط الاقتصاد ‌‏المحلي.‏