الأمطار الغزيرة بالحسكة تؤدي إلى انقطاع بعض الطرق وتضرر عدد من المباني الطينية

الحسكة-سانا

شهدت محافظة الحسكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية غزيرة، وعواصف مطرية شملت مختلف مناطق المحافظة، ما أدى إلى تشكّل السيول في الأودية بريف الحسكة، وارتفاع منسوب المياه في الشوارع الرئيسية داخل المدن، إضافة إلى انقطاع بعض الطرق، وتضرر جزئي لعدد من المنازل الطينية الواقعة على أطراف مدينة الحسكة.

وتسببت كميات الأمطار الكبيرة بتجمع المياه في عدة أحياء من مدينة الحسكة، نتيجة ضعف تصريف مياه الأمطار، وانسداد معظم المصارف المطرية، الأمر الذي أدى إلى فيضان بعض الشوارع، ودخول المياه إلى عدد من الأقبية السكنية، ما ألحق أضراراً مادية ببعض المنازل والممتلكات.

وأوضح مدير الموارد المائية في الحسكة عبد العزيز أمين في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الأمطار والسيول المتشكلة في الأودية المغذية لنهر الخابور ستسهم في ارتفاع منسوب المياه في مجرى النهر خلال الفترة القادمة، مبيناً أن معدل التدفق الحالي للنهر يقدر بنحو 30 متراً مكعباً في الثانية، مع توقعات بارتفاع المنسوب خلال اليومين القادمين، نتيجة استمرار جريان السيول القادمة من منطقة جبل عبد العزيز.

ودعا أمين، الأهالي القاطنين بالقرب من سرير نهر الخابور إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجرى النهر والمناطق المنخفضة، ولا سيما في ظل استمرار الهطولات المطرية التي تشهدها المحافظة منذ عدة أيام.

وناشد الأهالي الجهات المعنية والخدمية التدخل العاجل لسحب المياه من مناطق تجمعها، والعمل على فتح وتنظيف المصارف المطرية، وتحسين واقع شبكات الصرف الصحي، في ظل ما تعانيه البنية التحتية من ضعف وتهالك، ما يزيد من مخاطر تجمع المياه مع كل منخفض جوي تتعرض له المحافظة.

وفي أرياف المحافظة، ولا سيما في منطقة جبل عبد العزيز جنوب غرب الحسكة، تشكّلت سيول جارفة في الأودية المنحدرة من سفوح الجبل باتجاه سرير نهر الخابور، فيما شهد الريف الجنوبي فيضان بعض الوديان، وتشكل سيول أدت إلى انقطاع جزئي لبعض الطرقات، ولا سيما عند جسر العطالة في منطقة الشدادي.

وتشهد محافظة الحسكة أحوالاً جوية غير مستقرة، مع استمرار الهطولات المطرية الغزيرة التي تترافق أحياناً مع اشتداد الرياح، ما يزيد من مخاطر تشكّل السيول، وارتفاع منسوب المياه في الأودية والأنهار، ويؤثر على واقع الطرقات والبنية التحتية في عدد من مناطق المحافظة.

