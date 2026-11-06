سلطات تعز تحمّل ميليشيا الحوثي مسؤولية قصف سوق الحضارة بمديرية الوازعية

عدن-سانا

حمّلت السلطة المحلية في محافظة تعز اليمنية ميليشيا الحوثي مسؤولية قصف سوق الحضارة الشعبي في مديرية الوازعية غربي المحافظة، اليوم الجمعة، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.



وأدانت السلطة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بأشد العبارات القصف، مؤكدة أن الطيران الحربي، وحسب بيانات غرفة العمليات، لم ينفذ أي غارات جوية في مديرية الوازعية خلال اليوم.



وأعربت عن رفضها أي محاولة لاستغلال دماء الضحايا في تضليل الرأي العام والتغطية على المسؤولين عن استهدافهم، مشيرة إلى أن الهجمات الصاروخية العشوائية التي تنفذها ميليشيا الحوثي، بما فيها استخدام الصواريخ الباليستية في هجمات فاشلة، تعرّض حياة المدنيين للخطر، وتفاقم معاناتهم.



وأكّدت أن الأسواق والتجمعات السكانية محمية بموجب القانون الدولي، ويجب إبقاؤها بمنأى عن الاستهداف، وضمان عدم إفلات الجناة في هذه الجرائم من العقاب، داعية الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة استهداف المدنيين ودعم جهود التحقيق والمساءلة.



وكانت القوات اليمنية أعلنت أنها تحقق تقدماً ميدانياً في جبهات تعز، مؤكدة أن ميليشيا الحوثي تستهدف منازل المدنيين بالقذائف.