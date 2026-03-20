جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة تحصد ميدالية ذهبية في معرض جنيف للاختراعات

الرياض-سانا

حققت جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة إنجازاً علمياً بحصول الدكتورة بسمة الزين على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات في جنيف، عن ابتكارها في مجال الخلايا الشمسية باستخدام تقنية ترسيب الليزر النبضي منخفض الضغط لتطوير البنية النانوية لمادة ZnO.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذا الابتكار سُجل كبراءة اختراع، كما نال تنويهاً من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التابعة للأمم المتحدة، ما يعكس قيمته العلمية وإمكاناته في دعم تطوير تقنيات الطاقة المتجددة.

ويسهم هذا الفوز في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول عملية تدعم التنمية وتواكب التوجهات العالمية في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.

وأُقيم المعرض الدولي للاختراعات في جنيف بين الـ 11 و الـ 15 من آذار الجاري، بمشاركة واسعة من مخترعين ومؤسسات بحثية من مختلف دول العالم، حيث عُرضت مئات الابتكارات في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والطب والبيئة، إلى جانب تقديم أحدث الحلول التقنية والتطبيقات العلمية، فيما تولت لجان تحكيم دولية تقييم المشاريع تمهيداً لإعلان النتائج.

