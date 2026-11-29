تعرف على واقع العمل في المؤسسة العامة للمباقر تاريخ النشر: 2026/11/29 4:09 مساءً اخر تحديث: 2026/11/29 4:09 مساءً تعرف على واقع العمل في المؤسسة العامة للمباقر. ماذا ناقش الوفد الاقتصادي الأمريكي في دمشق؟ 570 ألف طن من الركام يجري العمل على إزالتها في 4 محافظات سورية المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب.. 1596 منشأة منتجة بقطاعات صناعية متعددة اتفاق يجمع مصارف حكومية وخاصة وإسلامية لتمويل مشاريع تنموية في دمشق بقرض إسلامي 85 ألف طن.. إنتاج متوقع لمحصول الزيتون في حمص هذا الموسم صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المؤسسة العامة للمباقر مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير المالية والبنك الدولي يبحثان خطوات إصلاح وتطوير الإدارة المالية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي حلب بعد التحرير.. كيف واجهت المؤسسات تحديات الأيام الأولى؟ وزير الصناعة: توسعة باب الهوى الصناعية تضيف 122 مقسماً وتوّفر آلاف فرص العمل الطوارئ تحذر من أمطار غزيرة واضطراب بحري ابتداء من الثلاثاء وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جريمة سرقة كنيسة سيدة السلام بحمص عبر اعترافات المتورطين آخر الأخبار دولي الكويت تجدد موقفها الثابت لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل اقتصاد سوريا معاون وزير الصناعة: عودة أكثر من 3900 معمل إلى سوريا المحافظاتحمصمحليات ورشة في حمص لتعزيز الالتزام بإجراءات حماية طبقة الأوزون