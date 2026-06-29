ليغو تحوّل نحو 328 ألف مكعب إلى سيارة فائقة الأداء تتجاوز حاجز 100 كم/ساعة

لندن-سانا

سجلت شركة “ليغو” الدنماركية المتخصصة في صناعة ألعاب البناء والتركيب رقماً قياسياً جديداً في سرعة السيارات المصنوعة من مكعبات البناء، بعد تطوير نسخة بالحجم الحقيقي من سيارة “Koenigsegg Sadair’s Spear” مكونة من نحو 328 ألف قطعة، وصلت سرعتها إلى 111 كيلومتراً في الساعة.

ووفقاً لما نقله موقع “Top Gear” المتخصص بأخبار السيارات مؤخراً، فقد جرى تنفيذ المشروع بالتعاون بين شركة ليغو وشركة “كوينيجسيغ”، حيث تم اختبار السيارة على مسار “جودوود” الشهير في بريطانيا، بقيادة سائق الاختبارات ماركوس لوند، في حدث وصف بأنه أقرب إلى حملة ترويجية ضخمة.

وبحسب المصدر، استغرق بناء السيارة العملاقة أكثر من 9400 ساعة عمل، وشملت تصميمات معقدة لمحاكاة النموذج الأصلي بدقة عالية، إلى درجة أنها بدت أثناء الحركة وكأنها سيارة حقيقية، وليست مجسماً مصنوعاً من المكعبات.

وأوضح القائمون على المشروع أن الهدف كان تجاوز سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وهو ما تحقق فعلياً مع تسجيل 111 كيلومتراً في الساعة، ما جعلها أسرع سيارة ليغو قابلة للقيادة يتم تصنيعها حتى الآن.

وتضمنت المركبة هيكلاً معدنياً داخلياً خاصاً، وقفص حماية وفق معايير الاتحاد الدولي للسيارات، إضافة إلى نظام تعليق وعجلات من ألياف الكربون، بينما اعتمدت في حركتها على محرك كهربائي صغير قادر على دفعها إلى السرعة القياسية.

وأكد فريق التصميم أن المشروع يجسد أقصى إمكانات تقنيات “ليغو تكنيك” في دمج التصميم الواقعي مع الهندسة العملية، في تجربة تعد من أكثر النماذج تعقيداً التي نفذتها الشركة حتى اليوم.

ويعكس هذا الإنجاز التطور اللافت في دمج التصميم الهندسي بالتقنيات الترفيهية، ما يفتح المجال أمام تجارب مبتكرة تجمع بين الإبداع والقدرة على تحويل النماذج الخيالية إلى واقع قابل للاختبار والحركة.