القدس المحتلة-سانا
قتل فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينيين قتلا متأثرين بجراحهما جراء قصف الاحتلال خيمة في مدينة خان يونس، وخيمة في بئر النعجة غرب مخيم جباليا في غزة.
وأصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في دير البلح، وسط القطاع، كما أصيب طفل برصاص الاحتلال في خان يونس.
وكان قتل فلسطيني وأصيب خمسة آخرون، أمس السبت، برصاص قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.