القدس المحتلة-سانا‏

قتل فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف لقوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن ‏فلسطينيين قتلا متأثرين بجراحهما جراء قصف الاحتلال خيمة في مدينة ‏خان يونس، وخيمة في بئر النعجة غرب مخيم جباليا في غزة.‏

وأصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في دير البلح، وسط القطاع، ‏كما أصيب طفل برصاص الاحتلال في خان يونس.‏

وكان قتل فلسطيني وأصيب خمسة آخرون، أمس السبت، برصاص قوات ‏الاحتلال واعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.‏