دراسة طبية: ثلث البالغين يواجهون صعوبة في فهم التعليمات الدوائية بدقة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة طبية حديثة أن نحو ثلث البالغين في منتصف العمر يواجهون صعوبات في فهم التعليمات الصحية والدوائية بشكل دقيق، بما في ذلك طريقة تناول الجرعات وقراءة الإرشادات المرفقة بالأدوية، في نتائج تسلط الضوء على تحديات “الثقافة الصحية” لدى المرضى.

وذكرت الدراسة، التي نشرتها دورية Journal of Internal Medicine العلمية ونقلت تفاصيلها شبكة CNN أمس السبت، أن هذه النتائج استندت إلى بحث شمل 942 مريضاً في الرعاية الأولية بمتوسط عمر بلغ 52 عاماً، جرى تقييم قدرتهم على فهم المعلومات الطبية من خلال مهام تحاكي زيارة طبية وتشخيصاً جديداً، إضافة إلى اختبار فهمهم لتعليمات دوائية مكتوبة على عبوات تجريبية.

وأظهرت النتائج أن العديد من المشاركين واجهوا صعوبة في تذكّر المعلومات الطبية بعد فترة قصيرة من تلقيها، كما تبين أن جزءاً كبيراً من الأخطاء يرتبط بغياب وضوح اللغة المستخدمة في تعليمات الأدوية وتفاوت أساليب كتابة التحذيرات والإرشادات، ما يؤدي إلى تفسيرات مختلفة لدى المرضى.

وبيّن الباحثون وهم من جامعة نورث وسترن وجامعات ومراكز طبية أخرى داخل الولايات المتحدة، أن سوء الفهم قد يدفع بعض المرضى إلى أخطاء في الجرعات، أو استخدام أدوية بطريقة غير صحيحة، أو دمجها مع علاجات أخرى بشكل غير آمن، إضافة إلى تبني جداول دوائية معقدة دون داعٍ.

وأوضح القائمون على الدراسة أن المشكلة لا تعود إلى المرضى وحدهم، بل ترتبط أيضاً بطريقة تواصل النظام الصحي مع المرضى، وقِصر مدة الزيارات الطبية، وصعوبة طرح الأسئلة خلال الاستشارات.

ودعت الدراسة إلى تعزيز “الثقافة الصحية” لدى المرضى وتبسيط لغة الإرشادات الدوائية وتوحيد أساليب كتابتها، إلى جانب تشجيع المرضى على طرح أسئلة مباشرة حول أدويتهم، مثل طبيعة الاستخدام وعدد الجرعات والغرض العلاجي، بما يحد من أخطاء الاستخدام.

وأكد الباحثون أن سؤالاً واحداً من المريض لطبيبه أو الصيدلي حول طريقة الاستخدام يمكن أن يغيّر مستوى الفهم بشكل كبير ويقلل من الأخطاء الدوائية المحتملة.

وفي ضوء هذه النتائج، يؤكد الباحثون أن تعزيز الثقافة الصحية وتبسيط التعليمات الطبية وتحسين التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية يمثل خطوة أساسية للحد من أخطاء استخدام الأدوية وضمان سلامة العلاج وفاعليته.