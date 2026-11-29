واشنطن-سانا

تعمل شركة غوغل على إدخال تحديثات جديدة إلى تطبيق المراسلة «غوغل ميسجز» (Google Messages)، تشمل توسيع إمكانات مساعد الذكاء الاصطناعي «جيميناي»، وتعزيز الحماية من الرسائل الاحتيالية والروابط المشبوهة، إلى جانب تحسين تصميم التطبيق وتسهيل إدارة المحادثات.

وذكر موقع «9 تو 5 غوغل» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، في تقرير نشره أول أمس، أن التحديثات تتوزع بين ميزات لا تزال قيد الاختبار في الإصدارات التجريبية، وأخرى بدأت بالوصول إلى المستخدمين، مشيراً إلى أن غوغل أعلنت رسمياً عن بعض إمكانات الحماية، فيما رُصدت ميزات أخرى من خلال متابعة تحديثات التطبيق.

وتتيح إحدى الإضافات الجديدة للمستخدمين التواصل مع «جيميناي» عبر الرسائل النصية وتكليفه بإنجاز مهام مباشرة، بدلاً من الاقتصار على الإجابة عن الأسئلة، وذلك من خلال ميزة «تاسكس» (Tasks) المرتبطة بخدمة «جيميناي تشانلز» (Gemini Channels)، والمتاحة حالياً في الولايات المتحدة وفق شروط محددة.

كما تختبر غوغل تعديلات على الواجهة الرئيسية، تتضمن عرض المحادثات المثبتة ضمن دوائر تحمل صور جهات الاتصال، ونقل زر البحث إلى أسفل الشاشة، إلى جانب تحديث مؤشرات إرسال الرسائل واستلامها وقراءتها، وإتاحة نسخ أجزاء محددة من الرسائل بدلاً من نسخها كاملة.

وفي مجال الحماية الرقمية، أعلنت الشركة عن وضع «الحماية المحسّنة» (Enhanced Protection)، الذي يستفيد من نماذج جيميناي السحابية لتحليل الرسائل ورصد محاولات الاحتيال، ومن نموذج «جيميناي نانو» العامل على الجهاز لتقييم الروابط غير المألوفة قبل فتحها، فضلاً عن تطوير التحذيرات المتعلقة بالروابط الواردة من أرقام غير محفوظة.

وتشمل التحديثات أيضاً دمج تطبيق «غوغل كيب» (Google Keep)، بما يتيح إنشاء الملاحظات ومشاركتها مباشرة من داخل المحادثات.

وتأتي هذه الإضافات في إطار تطوير غوغل لتطبيق المراسلة، مع استمرار اختبار بعض الميزات قبل إتاحتها على نطاق أوسع.