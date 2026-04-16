نجاة صياد أمريكي من هجوم لأسماك قرش قبالة سواحل كارولاينا الشمالية

واشنطن-سانا

نجا صياد أمريكي من حادثة خطرة بعد أن حاصرته مجموعة من أسماك القرش خلال ما يُعرف بحالة “هيجان تغذوي” قبالة سواحل كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة سي إن إن أن الحادثة وقعت أمس الأربعاء، أثناء قيام الصياد بريت بارلي، وهو راكب أمواج محترف، بمحاولة صيد أسماك التونة ذات الزعنفة السوداء وأسماك الطبل الأحمر، قبل أن يعلق بخطأ بسمكة قرش تمكنت لاحقاً من الإفلات.

وعاد الصياد إلى الموقع ذاته لتوثيق ما جرى، إلا أنه فوجئ بوجود عدد من أسماك القرش تحيط به في المياه، ما اضطره إلى الابتعاد بسرعة تفادياً لأي خطر محتمل.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر التي قد تواجه الصيادين ومرتادي البحر في المناطق التي تنتشر فيها الكائنات البحرية المفترسة، ولا سيما خلال فترات النشاط الغذائي المكثف.