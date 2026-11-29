ريف دمشق-سانا‏

أصيب 29 شخصاً بجروح وكسور ورضوض متفاوتة، اليوم ‏الأحد، إثر انقلاب بولمان سياحي على الطريق الدولي حمص ‌‏– دمشق، بالقرب من جسر ضاحية الشام في دوما بريف ‏دمشق، بعد انزلاقه بفعل الأمطار واصطدامه بسيارة، ما ‏أدى إلى انحرافه نحو المسار المقابل.‏

وأوضح مدير مركز عمليات دوما في مديرية الطوارئ ‏وإدارة الكوارث بريف دمشق، بسام حمد في تصريح لـ سانا، ‏أن البولمان كان يقل 51 راكباً، معظمهم من المواطنين الأردنيين ‏المتجهين إلى تركيا، مبيناً أن فرق الدفاع المدني السوري ‏هرعت إلى موقع الحادث، وقدّمت الإسعافات الأولية ‏للمصابين، قبل نقلهم جميعاً إلى مشفى الشرطة في مدينة ‏حرستا لاستكمال تلقي الرعاية الطبية.‏

وأشار حمد إلى أن الإصابات تراوحت بين الكسور ‏والرضوض، لافتاً إلى انزلاق سيارة قلاب خلال تعامل ‏الفرق مع الحادث واصطدامها بالمنصف الإسمنتي للطريق، ‏دون تسجيل إصابات.‏

وبيّن حمد، أن فرق الاستجابة اتخذت الإجراءات المرورية ‏اللازمة، ووضعت الشاخصات التحذيرية لتنبيه السائقين، ‏وحثهم على تخفيف السرعة، كما عملت بالتنسيق مع شرطة ‏المرور وأمن الطرق على إزالة آثار الحادث، وتنظيف ‏الطريق ومعالجة بقع الزيوت والوقود المتسربة، وإعادة ‏الحواجز الإسمنتية الفاصلة إلى مواقعها.‏

وكان شخص توفي، الأحد الماضي، إثر حادث تصادم بين ‏سيارة شحن ودراجة ‏نارية في منطقة تل كردي بريف دمشق.‏