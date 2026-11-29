ريف دمشق-سانا
أصيب 29 شخصاً بجروح وكسور ورضوض متفاوتة، اليوم الأحد، إثر انقلاب بولمان سياحي على الطريق الدولي حمص – دمشق، بالقرب من جسر ضاحية الشام في دوما بريف دمشق، بعد انزلاقه بفعل الأمطار واصطدامه بسيارة، ما أدى إلى انحرافه نحو المسار المقابل.
وأوضح مدير مركز عمليات دوما في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بريف دمشق، بسام حمد في تصريح لـ سانا، أن البولمان كان يقل 51 راكباً، معظمهم من المواطنين الأردنيين المتجهين إلى تركيا، مبيناً أن فرق الدفاع المدني السوري هرعت إلى موقع الحادث، وقدّمت الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم جميعاً إلى مشفى الشرطة في مدينة حرستا لاستكمال تلقي الرعاية الطبية.
وأشار حمد إلى أن الإصابات تراوحت بين الكسور والرضوض، لافتاً إلى انزلاق سيارة قلاب خلال تعامل الفرق مع الحادث واصطدامها بالمنصف الإسمنتي للطريق، دون تسجيل إصابات.
وبيّن حمد، أن فرق الاستجابة اتخذت الإجراءات المرورية اللازمة، ووضعت الشاخصات التحذيرية لتنبيه السائقين، وحثهم على تخفيف السرعة، كما عملت بالتنسيق مع شرطة المرور وأمن الطرق على إزالة آثار الحادث، وتنظيف الطريق ومعالجة بقع الزيوت والوقود المتسربة، وإعادة الحواجز الإسمنتية الفاصلة إلى مواقعها.
وكان شخص توفي، الأحد الماضي، إثر حادث تصادم بين سيارة شحن ودراجة نارية في منطقة تل كردي بريف دمشق.