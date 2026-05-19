ميتا تطلق ميزة الكتابة في الهواء عبر نظاراتها الذكية الجديدة

واشنطن-سانا

أطلقت شركة Meta تحديثاً جديداً لنظاراتها الذكية يتيح للمستخدمين كتابة الرسائل في الهواء باستخدام حركات الأصابع، في خطوة تهدف إلى تطوير تجربة التفاعل مع الأجهزة القابلة للارتداء وتعزيز الاعتماد على واجهات التحكم غير التقليدية.

وذكر موقع The Verge التقني أن الميزة الجديدة تتوفر ضمن الجيل الأحدث من نظارات “Meta Ray-Ban Display”، التي تضم شاشة مدمجة داخل العدسة، وسواراً ذكياً على المعصم لالتقاط الإشارات العصبية وتحويلها إلى أوامر رقمية دقيقة.

وأوضح الموقع أن التقنية تعتمد على قياس النشاط الكهربائي للعضلات (sEMG)، ما يتيح للنظام رصد حركات الأصابع والمعصم بدقة عالية، وتمكين المستخدم من الكتابة في الهواء، وكأنه يستخدم قلماً افتراضياً.

وبيّن التقرير أن الميزة تدعم تطبيقات التراسل التابعة لشركة ميتا مثل “واتساب” و“ماسنجر” و“إنستغرام”، إضافة إلى إمكانية استخدامها في كتابة الرسائل النصية على أنظمة أندرويد وiOS.

كما شمل التحديث الجديد تحسينات إضافية، من بينها إمكانية تسجيل ما تراه العدسة مباشرة، وتوفير إرشادات للملاحة في بعض المدن، فضلاً عن دعم تطوير تطبيقات خارجية للنظارة، ما يجعلها أقرب إلى منصة مفتوحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.