إسلام أباد-سانا‏

أكدت باكستان التزامها الثابت بحماية أمن المملكة العربية ‏السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها، وحرمة الحرمين ‏الشريفين، معلنةً إرسال قوات عسكرية إلى المملكة في إطار ‏التزاماتها الدفاعية، والتعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين.‏

وذكر بيان للجيش الباكستاني، نشره عبر حسابه على منصة ‌‏”إكس”، اليوم الأحد، أن حفل وداع القوات المتجهة إلى ‏السعودية أُقيم أمس السبت، بحضور وزير الدفاع محمد آصف، ‏وسفير المملكة لدى باكستان راجح تامي البقامي، ورئيس ‏الأركان العامة للجيش الباكستاني الفريق عمر أحمد بخاري، ‏وقائد فيلق لاهور الفريق محمد عمر بشير.‏

وأوضح البيان، أن انتشار القوات يأتي انطلاقاً من الشراكة ‏الاستراتيجية العريقة والروابط الأخوية بين البلدين، وتجسيداً ‏لالتزام إسلام أباد بدعم أمن المملكة والدفاع عن سيادتها ‏وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن القوات ستؤدي المهام ‏الموكلة إليها داخل الأراضي السعودية، وفق الالتزامات ‏المتفق عليها وإطار التعاون الدفاعي القائم.‏

وكانت السعودية وباكستان وتركيا وقعت في مكة المكرمة، ‏في السابع من آب 2026، اتفاقية للدفاع المشترك، تهدف إلى ‏تعزيز الردع الجماعي والتعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، ‏وتنص على اعتبار أي اعتداء مسلح على إحدى الدول ‏الأطراف اعتداءً على الدول الثلاث، بما يؤسس لإطار ‏مشترك للتضامن والدفاع عن أمنها وسيادتها. ‏

وشهدت الاتفاقية خطوات متقدمة نحو تفعيلها، مع انتقال ‏الدول الثلاث إلى بناء هياكلها المؤسسية وآليات تنفيذ ‏التزامات الدفاع الجماعي، بما في ذلك العمل على إنشاء ‏الأمانة العامة للحلف في السعودية.‏