إسلام أباد-سانا
أكدت باكستان التزامها الثابت بحماية أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها، وحرمة الحرمين الشريفين، معلنةً إرسال قوات عسكرية إلى المملكة في إطار التزاماتها الدفاعية، والتعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين.
وذكر بيان للجيش الباكستاني، نشره عبر حسابه على منصة ”إكس”، اليوم الأحد، أن حفل وداع القوات المتجهة إلى السعودية أُقيم أمس السبت، بحضور وزير الدفاع محمد آصف، وسفير المملكة لدى باكستان راجح تامي البقامي، ورئيس الأركان العامة للجيش الباكستاني الفريق عمر أحمد بخاري، وقائد فيلق لاهور الفريق محمد عمر بشير.
وأوضح البيان، أن انتشار القوات يأتي انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية العريقة والروابط الأخوية بين البلدين، وتجسيداً لالتزام إسلام أباد بدعم أمن المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن القوات ستؤدي المهام الموكلة إليها داخل الأراضي السعودية، وفق الالتزامات المتفق عليها وإطار التعاون الدفاعي القائم.
وكانت السعودية وباكستان وتركيا وقعت في مكة المكرمة، في السابع من آب 2026، اتفاقية للدفاع المشترك، تهدف إلى تعزيز الردع الجماعي والتعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، وتنص على اعتبار أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الأطراف اعتداءً على الدول الثلاث، بما يؤسس لإطار مشترك للتضامن والدفاع عن أمنها وسيادتها.
وشهدت الاتفاقية خطوات متقدمة نحو تفعيلها، مع انتقال الدول الثلاث إلى بناء هياكلها المؤسسية وآليات تنفيذ التزامات الدفاع الجماعي، بما في ذلك العمل على إنشاء الأمانة العامة للحلف في السعودية.