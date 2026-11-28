بروكسل-سانا

وافقت الدول الأعضاء في المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكنترول) على تمديد عمل صندوق التضامن الطوعي الأوروبي لدعم إدارة الحركة الجوية في أوكرانيا لمدة عامين إضافيين، ليشمل عامي 2027 و2028.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرينفورم) اليوم السبت عن وزارة الترميم والبنية التحتية والنقل الأوكرانية قولها في بيان: إن القرار اتُّخذ خلال الاجتماع السادس والستين للمجلس المؤقت للمنظمة، وهو الهيئة الإدارية الرئيسية فيها.

وأوضحت الوزارة أن التمويل المقدم عبر الصندوق يهدف إلى ضمان استمرار تشغيل نظام الملاحة الجوية الأوكراني، والحفاظ على البنية التحتية الحيوية والكوادر المتخصصة، إضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف حركة الطيران المدني بمجرد تحسن الأوضاع الأمنية.

وأضافت أن أوكرانيا حصلت خلال الفترة بين عامي 2023 و2026 على أكثر من 115.1 مليون يورو من الصندوق لدعم نظام الملاحة الجوية، الذي يشكل أحد مصادر التمويل الرئيسية لشركة “أوكراتسي” المزودة لخدمات الملاحة الجوية في البلاد.

يشار إلى أن صندوق التضامن التابع لـ”يوروكنترول” وهي منظمة دولية مدنية وعسكرية تهدف إلى تحقيق إدارة آمنة وسلسة لحركة الملاحة الجوية في جميع أنحاء أوروبا، تأسس في تشرين الثاني عام 2022، ويُموّل من مساهمات طوعية تقدمها الدول الأعضاء في المنظمة.