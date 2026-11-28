الحسكة-سانا‏

بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، ‏بالتعاون ‏مع منظمة “العمل ضد الجوع”، اليوم السبت، أعمال صيانة عدد ‏من آبار مياه ‏الشرب في ريف المحافظة، تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة ‏واستئناف ضخ المياه ‏للأهالي.‏

وأوضح مدير عام الشركة فرحان العويس لـ سانا، أن الورشات الفنية ‏التابعة ‏للشركة تواصل أعمال إصلاح وصيانة الغواطس في آبار مياه الشرب ‏المنتشرة في ‏مناطق مختلفة من أرياف المحافظة، وتسعى إلى إنجازها بالسرعة ‏القصوى، بما ‏يضمن استمرارية إنتاج المياه وعدم تأثر الأهالي بتوقف هذه الآبار.‏

وأشار العويس إلى أن الورشات سحبت غواطس آبار قرى جرنك، وأبو التوينة، ‏والطامنة، في ‏منطقة تل حميس بريف القامشلي، إضافة إلى غاطسي البئرين رقم 9 ‏و15 التابعين لوحدة مياه عامودا، وذلك ‏لإجراء الصيانة اللازمة وإعادتها إلى ‏الخدمة.‏

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة أنجزت خلال ‌‏الأسبوع الماضي صيانة ثلاث آبار، اثنتان منها في منطقة تل حميس بريف ‌‏القامشلي، والثالثة في قرية الرشيدية بريف الدرباسية، وأعادتها إلى الخدمة ‌‏والاستثمار.‏