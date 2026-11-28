الحسكة-سانا
بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، بالتعاون مع منظمة “العمل ضد الجوع”، اليوم السبت، أعمال صيانة عدد من آبار مياه الشرب في ريف المحافظة، تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة واستئناف ضخ المياه للأهالي.
وأوضح مدير عام الشركة فرحان العويس لـ سانا، أن الورشات الفنية التابعة للشركة تواصل أعمال إصلاح وصيانة الغواطس في آبار مياه الشرب المنتشرة في مناطق مختلفة من أرياف المحافظة، وتسعى إلى إنجازها بالسرعة القصوى، بما يضمن استمرارية إنتاج المياه وعدم تأثر الأهالي بتوقف هذه الآبار.
وأشار العويس إلى أن الورشات سحبت غواطس آبار قرى جرنك، وأبو التوينة، والطامنة، في منطقة تل حميس بريف القامشلي، إضافة إلى غاطسي البئرين رقم 9 و15 التابعين لوحدة مياه عامودا، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة وإعادتها إلى الخدمة.
وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة أنجزت خلال الأسبوع الماضي صيانة ثلاث آبار، اثنتان منها في منطقة تل حميس بريف القامشلي، والثالثة في قرية الرشيدية بريف الدرباسية، وأعادتها إلى الخدمة والاستثمار.