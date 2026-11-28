حماة-سانا



افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات اليوم السبت، مركزاً لتمكين المرأة اقتصادياً في مدينة حماة، ومركزاً للتنمية المجتمعية في طيبة الإمام بريف المحافظة الشمالي، لتقديم خدمات التدريب والتأهيل والدعم للفئات الأكثر احتياجاً من النساء والأطفال.

وأوضحت الوزيرة قبوات في تصريح لـ سانا، أن مركز تمكين المرأة الكائن في مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمدينة حماة، يُعنى بإعداد برامج التمكين الاقتصادي وسبل العيش، وإطلاق مشاريع لدعم الأسر العائدة والأكثر احتياجاً، بالتعاون مع الشركاء الإنسانيين.

وأضافت قبوات أن مركز التنمية المجتمعية في طيبة الإمام متخصص بالتأهيل المهني ودورات التقوية المهنية، ويوفر مساحة آمنة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ويستهدف الفئات الاجتماعية المهمشة، كما يقدم خدمات الدعم النفسي لأطفال مرضى السرطان، بدعم من منظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن افتتاح المركزين بالتزامن مع قرب حلول الذكرى الثانية للتحرير، يشكل انطلاقة لتفعيل العمل المجتمعي والتنموي، وإطلاق مشاريع مدرة للدخل تصون الكرامة الإنسانية، مشددة على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية لدعم الشرائح الأكثر ضعفاً واحتياجاً.

خدمات للمجتمع المحلي

من جهتها، أوضحت مديرة مشروع مركز التنمية المجتمعية في طيبة الإمام والمنسقة الإقليمية لمشروع العودة الآمنة للسوريين في منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية هلا الكيال، أن المركز أُسس بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ونفذته منظمة إيلاف لدعم المجتمع، ليستفيد منه سكان المدينة وثماني بلدات وقرى مجاورة.

وبينت أن المشروع يتضمن تدريبات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في المنطقة، ومنحاً إنتاجية، ودعماً نفسياً للأطفال والنساء ومصابي الحرب، لافتة إلى تخصيص غرفة كروضة أطفال مصغرة لرعاية الأطفال خلال تدريب أمهاتهم، وتأمين وسائل نقل للمستفيدين من خدمات المركز.

وأضافت الكيال أن المشروع بدأ عمله حالياً، على أن يُسلّم بعد انتهاء تنفيذه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، باعتباره مركزاً مخصصاً لخدمة مدينة طيبة الإمام ومحيطها.

فرص للنساء والأطفال

من جانبها، أكدت عضو المكتب التنفيذي للشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حماة لينا شموط، أن المركزين المذكورين يشكلان مساحة آمنة للنساء والأطفال والفئات الفقيرة، لتقديم الدعم النفسي والمهني والاجتماعي لهم، بما يساعدهم على تحسين ظروف حياتهم وتحقيق الاستقرار.

واعتبرت المواطنة حميدة المحمود، من مدينة اللطامنة أن مركز طيبة الإمام يوفر فرصة مهمة لتدريب النساء، بينما دعت هالة شنتوت، المتعافية من مرض السرطان إلى تقديم مزيد من الدعم للمستفيدين في المركز، ولا سيما تأمين الأدوية، إلى جانب تحسين ظروفهم الاجتماعية وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وكان نظّم مركز دعم وتمكين المرأة في جمعية تنظيم الأسرة السورية بحماة في الـ 26 من الشهر الجاري بازاراً بعنوان “أنامل تصنع الأمل” ‏بمشاركة عدد من السيدات اللواتي عرضن منتجات يدوية ومشاريع منزلية متنوعة، وذلك في إطار مبادرة مجتمعية تهدف ‏إلى دعمهن وتمكينهن اقتصادياً.‏