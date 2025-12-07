ماكرون يهدّد الصين بفرض رسوم جمركية في الأشهر المقبلة

باريس-سانا

هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض رسوم جمركية على الصين في الأشهر المقبلة، في حال لم تتخذ بكين إجراءات للحدّ من العجز التجاري المستمر في الازدياد مع الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ماكرون قوله في مقابلة صحفية لدى عودته من زيارة رسمية إلى الصين: “أبلغتهم بأنهم في حال لم يتحرّكوا فسنضطر نحن الأوروبيين، خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى اتخاذ إجراءات صارمة على غرار الولايات المتحدة، كفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية.

وأشار ماكرون إلى أن “الصين تُهاجم جوهر النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي، الذي يعتمد تاريخياً على آلات التشغيل والسيارات”، معتبراً أن سياسة الحماية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب “تُفاقم مشاكلنا عبر إعادة توجيه التدفقات التجارة الصينية بشكل كبير إلى أسواقنا”، مؤكداً أنّ الاستثمارات الصينية في أوروبا ينبغي ألا تكون استغلالية.

ويذكر أن واشنطن فرضت رسوماً جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، وقد خُفّضت هذه الرسوم من 57% إلى 47% بموجب اتفاقية أُعلن عنها في نهاية تشرين الأول بين البلدين.