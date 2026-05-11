علي بابا تعيد تشكيل التسوق الإلكتروني عبر تجربة محادثة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

بكين-سانا

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية Alibaba Group عن إطلاق توجه جديد في مجال التجارة الإلكترونية يعتمد على الذكاء الاصطناعي التفاعلي، من خلال دمج منصتها “Qwen” مع منصة التسوق “Taobao”، بهدف تحويل تجربة المستخدم من البحث التقليدي إلى أسلوب يعتمد على المحادثة المباشرة.

وذكرت وكالة Reuters أمس الأحد، أن النظام الجديد يتيح للمستخدمين تصفح المنتجات ومقارنتها وإتمام عمليات الشراء عبر مساعد ذكي داخل التطبيق، مع الوصول إلى مليارات المنتجات عبر منصتي “Taobao” و”Tmall”، إضافة إلى خدمات مخصصة تشمل التوصيات وتتبع الأسعار وخدمات ما بعد البيع.

ويأتي هذا التطور في إطار تسارع المنافسة العالمية في مجال التجارة الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الشركات إلى دمج هذه التقنيات بشكل أعمق في تجربة التسوق، ما يعكس تحولاً تدريجياً في طريقة اتخاذ قرارات الشراء داخل الأسواق الرقمية.

