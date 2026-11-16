باحثون روس يختبرون سلالات بكتيرية لزيادة إنتاج القمح والبطاطس

موسكو-سانا

توصل باحثون روس إلى سلالات من البكتيريا الطبيعية أظهرت قدرة على تعزيز نمو محاصيل القمح والبطاطس وزيادة إنتاجيتها، فضلاً عن الحد من انتشار أمراض فطرية تصيبها، في نتائج قد تفتح المجال أمام تطوير وسائل حيوية لدعم الإنتاج الزراعي.

وذكر الموقع العلمي لفرع سيبيريا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم «ناوكا في سيبيري» (Наука в Сибири) أول أمس، أن الباحثين اختبروا 60 سلالة من الكائنات الحية الدقيقة المتكيفة مع الظروف البيئية القاسية، وقيّموا قدرتها على مقاومة الفطريات المسببة لأمراض النباتات، بهدف تحديد السلالات الأكثر فاعلية في تحسين نمو المحاصيل وحمايتها.

وأظهرت التجارب الحقلية أن معالجة القمح بالسلالات المختارة أسهمت في الحد من انتشار أعفان الجذور، وتسريع مراحل النمو وزيادة طول السيقان ومساحة الأوراق، فضلاً عن رفع وزن ألف حبة، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية بأكثر من 30 بالمئة مقارنة بالمحاصيل غير المعالجة.

وفي تجارب البطاطس، ساعدت المعالجة البكتيرية على تحسين صحة التربة والحد من انتشار مرض اللفحة الريزوكتونية، الذي تسببه فطريات تصيب النبات وتؤثر في نموه وإنتاجيته.

وأنجز البحث باحثون من معهد الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الأساسية للطب التابع لفرع سيبيريا للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع المركز العلمي الفيدرالي السيبيري للتكنولوجيا الحيوية الزراعية، حيث تولى الفريق الأول اختيار السلالات البكتيرية واختبار فاعليتها، فيما أُجريت التجارب الحقلية بالتعاون مع المركز الزراعي.

وذكرت نينا تيكونوفا، رئيسة مختبر علم الأحياء الدقيقة الجزيئي في معهد الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الأساسية للطب، أن الباحثين تمكنوا من اختيار سلالات بكتيرية طبيعية واعدة، أسهمت في تحسين صحة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل بأكثر من النصف في بعض التجارب.

وتمثل هذه النتائج خطوة بحثية نحو تطوير مستحضرات حيوية تعتمد على الكائنات الدقيقة، بما يدعم الممارسات الزراعية المستدامة، ويساعد على الحد من استخدام بعض المبيدات الكيميائية.