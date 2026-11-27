واشنطن-سانا

أظهرت نتائج أولية لتجربة سريرية أمريكية أن علاجاً تجريبياً يعتمد على حقن خلايا جذعية مستخلصة من الأنسجة الدهنية في أدمغة مرضى الزهايمر يتمتع بمؤشرات أولية على السلامة، مع تسجيل تحسن في القدرات الإدراكية لدى عدد من المشاركين، ما يفتح المجال لمزيد من الدراسات لتقييم إمكاناته العلاجية.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي اليوم الجمعة أن التجربة، التي أجرتها شركة «ريجينيريشن بايوميديكال» الأمريكية، ونُشرت نتائجها في ملخص بمجلة «الزهايمر آند ديمينشيا»، شملت خمسة مرضى، وأظهرت تحسناً في الوظائف الإدراكية لدى أربعة منهم، دون تسجيل آثار جانبية خطيرة، لافتاً إلى أن الباحثين يستعدون للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية.

ويعتمد العلاج، الذي يحمل اسم (RB-ADSC)، على استخلاص خلايا جذعية من الأنسجة الدهنية للمريض نفسه، ثم معالجتها ببروتينات من عائلة (Wnt) لتحفيز خصائصها التجديدية، قبل إيصالها إلى بطينات الدماغ عبر إجراء جراحي.

ويهدف هذا النهج إلى دعم آليات إصلاح الخلايا العصبية، والحد من الالتهابات العصبية، والمساعدة في مواجهة التراكمات المرتبطة ببروتيني بيتا النشواني وتاو، اللذين يرتبطان بتطور مرض الزهايمر.

وأوضح مؤسس الشركة ورئيسها، جراح الأعصاب كريستوفر دوما، أن تصميم العلاج يستهدف إيصال الخلايا الجذعية مباشرة إلى الجهاز العصبي المركزي، متجاوزاً الحاجز الدموي الدماغي، بهدف التأثير في عدة آليات مرتبطة بالمرض بدلاً من التركيز على مسار واحد.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من التجارب 115 مشاركاً، مع مقارنة نتائج العلاج بمجموعة تتلقى دواءً وهمياً، وقياس التغيرات في القدرات الإدراكية ووظائف الدماغ، إلى جانب متابعة المؤشرات الحيوية المرتبطة ببروتيني الأميلويد وتاو.

وحصل العلاج على تصنيف المسار السريع من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو إجراء يهدف إلى تسريع تطوير العلاجات الواعدة ومراجعتها، فيما تتوقع الشركة بدء المرحلة الثانية قريباً.

ورغم المؤشرات الأولية، لا يزال العلاج في مرحلة البحث والتقييم، إذ يتطلب إثبات سلامته وفعاليته إجراء تجارب سريرية أوسع ومتابعة المشاركين لفترات أطول، قبل تحديد إمكانية استخدامه في علاج مرض الزهايمر.

والزهايمر اضطراب عصبي تنكّسي تدريجي يصيب الدماغ، ويُعدّ السبب الأكثر شيوعاً للخرف، ويؤدي إلى تدهور الذاكرة والقدرات الإدراكية، مثل التفكير والتعلم والتركيز، كما يؤثر في قدرة المريض على أداء أنشطته اليومية والتواصل مع الآخرين.