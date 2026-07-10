“واتساب” يختبر ميزة جديدة لتذكير المستخدمين بأعياد ميلاد جهات الاتصال

واشنطن-سانا

يعمل تطبيق “واتساب” على تطوير ميزة جديدة تتيح لمستخدميه تذكّر أعياد ميلاد جهات الاتصال المحفوظة لديهم، من خلال إرسال إشعارات داخل التطبيق، في خطوة تشبه ميزة موجودة في منصة “فيسبوك” التابعة لشركة “ميتا”.

وذكر موقع (WABetaInfo) المتخصص في متابعة تحديثات تطبيق “واتساب” أمس الخميس، أن الميزة ظهرت في أحدث نسخة تجريبية من التطبيق المخصص لنظام أندرويد، لكنها لا تزال قيد التطوير ولم تُطرح بعد للاختبار العام.

وبحسب الموقع، ستتيح الميزة للمستخدم تلقي إشعار داخل التطبيق عند حلول عيد ميلاد إحدى جهات الاتصال التي تتوافر معلومات ميلادها، مع إمكانية فتح المحادثة مباشرة لإرسال التهنئة.

ويعمل “واتساب” كذلك على إضافة قسم مخصص لأعياد الميلاد داخل التطبيق، قد يعرض للمستخدم قائمة بالأعياد القادمة لجهات الاتصال المحفوظة، بما يسهل متابعة المناسبات المهمة في مكان واحد.

ومن المتوقع أن تعتمد الميزة على توافر تاريخ ميلاد جهة الاتصال لدى التطبيق، ما قد يحد من استخدامها في بعض الدول أو مع جهات الاتصال التي لا تتوافر بيانات ميلادها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود “واتساب” لتوسيع وظائف التطبيق، بإضافة أدوات اجتماعية جديدة تتجاوز المراسلة التقليدية، مع الاستفادة من مزايا سبق أن قدمتها منصات أخرى تابعة لـ “ميتا” مثل “فيسبوك”.