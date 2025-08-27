شاب صيني ينقذ سيدة عالقة في الطابق الـ 25 بمقاطعة سيتشوان

بكين-سانا

نجح عامل توصيل شاب بإنقاذ سيدة احتُجزت داخل شقتها الواقعة في الطابق الخامس والعشرين بمدينة ليشان بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، بعد أن رصد وسادة على الطريق كُتب عليها رقم الطوارئ باستخدام الدم.

وبحسب موقع scmp الصيني فإن السيدة “تشو” احتُجزت داخل غرفة نومها بشكل غير متعمد في الـ 12 من آب الجاري، بعدما تسبب تيار هوائي بإغلاق الباب وكسر المزلاج، ما أدى إلى بقائها محاصرة لمدة تقارب 30 ساعة دون طعام أو ماء أو وسيلة اتصال، وهو ما تسبب في تدهور حالتها النفسية.

ورغم محاولاتها المتكررة للفت الانتباه من خلال الطرق على الباب ورمي أغراض من النافذة وتعليق قطعة ملابس حمراء، لم تلقَ استجابة، فلجأت إلى كتابة رقم الطوارئ ورقم الطابق والوحدة على وسادة باستخدام دم إصبعها، قبل أن تلقيها من النافذة.

وعثر عامل التوصيل “تشانغ”، وهو طالب جامعي يعمل خلال العطلة الصيفية، على الوسادة أثناء مروره بالمكان، وسارع إلى إبلاغ الشرطة التي استجابت على الفور، وبعد تحديد الموقع بدقة، جرى فتح الغرفة وإنقاذ السيدة بمساعدة أحد موظفي الفنادق المجاورة.

وحاولت السيدة تقديم مكافأة مالية للشاب تقديراً لموقفه، لكنه رفضها مؤكداً أن ما قام به واجب إنساني، في حين كرّمته شركة التوصيل بعد الكشف عن الحادثة اليوم بمنحه لقب “فارس الرواد” مع مكافأة تقديرية، كما أن قصته حظيت بتفاعل واسع على المنصات الرقمية الصينية، وسط إشادة بروحه النبيلة وسرعة تصرفه.