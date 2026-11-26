واشنطن-سانا

حصلت شركة «نيورالينك» الأمريكية المتخصصة في تقنيات واجهات الدماغ والحاسوب على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإطلاق تجربة سريرية متقدمة لشريحتها الدماغية «LINK»، بهدف تقييم سلامتها وفاعليتها في مساعدة المصابين بالشلل الشديد على التحكم بالأجهزة الرقمية باستخدام إشارات الدماغ.

وذكرت الشركة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي أمس الأربعاء، أن التجربة تُعد الأولى من نوعها في الولايات المتحدة لواجهة دماغية حاسوبية قابلة للزراعة ضمن مرحلة التجارب السريرية المحورية، وستشمل أشخاصاً يعانون شللاً شديداً ناجماً عن مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS).

وأوضحت أن هذه الخطوة تستند إلى تجارب سابقة شارك فيها أكثر من 30 شخصاً في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، استخدموا تقنيات الشركة.

وتهدف التجارب إلى اختبار قدرة المشاركين على تشغيل الأجهزة الرقمية والتحكم بها من خلال أفكارهم، مع التركيز على النتائج العملية التي يمكن أن تعزز استقلاليتهم في أنشطة الحياة اليومية، إلى جانب تقييم سلامة النظام وموثوقيته على المدى الطويل.

وتعتمد التقنية على شريحة تُزرع جراحياً داخل الجمجمة، وتحتوي على أقطاب كهربائية دقيقة ومرنة تلتقط الإشارات العصبية المرتبطة بالحركة، ثم تحللها برمجيات متخصصة وتحولها إلى أوامر رقمية تتيح للمستخدم التحكم بمؤشر الحاسوب وتنفيذ مهام مختلفة دون الحاجة إلى استخدام اليدين.

وتستخدم الشركة روبوتاً جراحياً يحمل اسم «R1» لإدخال الأقطاب الكهربائية إلى أنسجة الدماغ، فيما تتولى شريحة «N1» التقاط النشاط العصبي ونقل الإشارات لمعالجتها وتحويلها إلى أوامر يمكن للأجهزة الإلكترونية تنفيذها.

وكانت «نيورالينك» أعلنت العام الماضي تمكن أحد المشاركين في تجاربها، وهو مصاب بالتصلب الجانبي الضموري، من التواصل باستخدام إشارات دماغه وحدها، في تجربة أظهرت إمكانية توظيف التقنية لمساعدة المصابين على استعادة بعض قدراتهم على التواصل والتفاعل مع الأجهزة الرقمية.

ولا تعني الموافقة الأمريكية إتاحة الشريحة للاستخدام الطبي العام أو طرحها في الأسواق، إذ لا تزال التقنية بحاجة إلى استكمال مراحل التقييم السريري وإثبات سلامتها وفاعليتها قبل الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة للاستخدام التجاري.