اكتشاف خاتم روماني ذهبي نادر في بريطانيا يصفه خبراء بأنه “لا مثيل له”

لندن-سانا

عثر هاوٍ على خاتم ذهبي نادر يعود إلى العصر الروماني في حقل بمقاطعة سومرست جنوب غرب إنكلترا، في اكتشاف وصفه خبراء التراث بأنه “استثنائي”، و”لا مثيل له”، من حيث التصميم والحجم والحالة.

وذكرت شبكة CNN في تقرير أمس السبت، أن الاكتشاف جرى في منطقة قريبة من مدينة إلمينستر، عندما عثر كيفن مينتو، وهو سائق شاحنات، على الخاتم أثناء قيامه بعمليات بحث باستخدام جهاز كشف المعادن، في موقع سبق أن شهد اكتشافه لعملات رومانية وقطع أثرية أخرى.

ويتميّز الخاتم، الذي يبلغ وزنه نحو 48 غراماً، بحجمه الكبير وصناعته الدقيقة، ويتوسطه حجر منقوش عليه مشهد للأسطورة فيكتوري، وهي تقود عربة يجرّها حصانان، ما يعكس مستوى عالياً من الحرفية في العصر الروماني.

وأوضح مينتو أنه لم يستوعب حجم الاكتشاف في البداية، مشيراً إلى أن الموقع ذاته شهد في وقت سابق العثور على كنز من العملات الرومانية، ما جعله يعود إلى المكان مرات عدة.

وبموجب القوانين البريطانية، يتوجب على مكتشفي القطع الأثرية الإبلاغ عن أي “كنز” يتم العثور عليه للجهات المختصة، قبل عرضها على الطبيب الشرعي، وإتاحة إمكانية استحواذ المتاحف عليها لصالح الجمهور، بإشراف المتحف البريطاني.

واستحوذت مؤسسة South West Heritage Trust على الخاتم إلى جانب مجموعة العملات الرومانية المرتبطة به، بعد جمع أكثر من 78 ألف جنيه إسترليني، على أن تُعرض القطع في متحف سومرست، مع توزيع العائدات بين المكتشف ومالك الأرض.

ويُعرض الخاتم حالياً ضمن برامج تواصل مجتمعي موجهة للمدارس المحلية، قبل نقله إلى العرض الدائم في المتحف، حيث يواصل جذب الاهتمام بوصفه أحد أبرز الاكتشافات الرومانية في بريطانيا.