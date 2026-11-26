كييف-موسكو-سانا‏

‏تبادلت روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية هجمات جوية بالطائرات المسيّرة ‏والصواريخ، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضراراً بمنازل ومنشآت مدنية ‏في الجانبين.

وأعلن حاكم منطقة زابوروجيا الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، يفغيني باليتسكي، عبر ‏قناته على تطبيق “تلغرام” اليوم الخميس، مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين ‏في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف موقفاً للسيارات في بلدة فيسيولوي، مشيراً إلى ‏أن فرق الإنقاذ تعمل في موقع الهجوم، فيما تتواصل عمليات جمع المعلومات المتعلقة ‏بالحادث.

وفي إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا، أعلنت غرفة العمليات الإقليمية إصابة ‏أربعة أشخاص جراء هجوم بطائرات مسيّرة في منطقة سلافيانسكي، نُقل اثنان منهم ‏إلى المستشفى.‏

وذكرت الغرفة، في بيان أن واجهات ونوافذ شقق في أربعة مبانٍ سكنية بمدينة ‏سلافيانسك أون كوبان تعرضت لأضرار، كما سقط حطام طائرة مسيّرة في منطقة ‏كالينينسكي، فيما تضررت ثلاثة منازل في قرية ستاروفليتشكوفسكايا، دون تسجيل ‏إصابات.

‏وفي المقابل، أفادت السلطات الأوكرانية بإصابة خمسة أشخاص، بينهم طفل، في ‏هجوم روسي استهدف مقر شركة للنقل في حي كوسميتشني بمدينة زابوروجيا.‏

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميخايلو سيميكين، أن الهجوم ألحق أضراراً ‏بنحو عشرة منازل خاصة ومستودع وعدد من السيارات، كما اندلع حريق في مقر ‏شركة النقل.‏

كما أشارت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم” إلى إصابة سبعة أشخاص جراء هجوم ‏صاروخي روسي استهدف العاصمة كييف.‏

‏تبادل الهجمات بالمسيّرات ‏

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تحييد 87 طائرة مسيّرة روسية من أصل 113 شاركت ‏في هجوم جوي استهدف البلاد خلال ليلة الأربعاء-الخميس.

‏ونقلت وكالة “أوكرينفورم” عن القوات الجوية قولها: إن الهجوم شمل صواريخ باليستية ‏أُطلقت من منطقتي بريانسك وكورسك الروسيتين، إضافةً إلى 113 طائرة مسيّرة ‏هجومية، بينها 76 مسيّرة نفاثة، وطائرات من طرازي “جيربيرا” و”باروديا”، أُطلقت من ‏اتجاهات عدة.

‏وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية أسقطت أو حيّدت 87 مسيّرة، فيما سُجلت ‏إصابات في 20 موقعاً، وسقط حطام أهداف جوية في ستة مواقع أخرى.‏

‏ ‏موسكو تعلن استهداف منشآت في كييف

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة ‏دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية، استهدفت ‏منشآت قالت: إنها تابعة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية في العاصمة كييف.‏

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الوزارة قولها: إن الضربات استهدفت منشأة صناعية تابعة ‏لشركة “خيمفولوكنا”، وموقعاً لتجميع وتخزين الطائرات المسيّرة تابعاً لشركة “أواكلاين” ‏المحدودة.‏

‏ ‏وأضافت الوزارة أن سفينة شحن جافة تعرضت لهجوم في البحر الأسود، جنوب شرقي ‏مدينة أوديسا، كانت تنقل معدات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا.‏

‏تحركات دبلوماسية لاحتواء الحرب

وتأتي هذه التطورات مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف ‏شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته، روسيا إلى تجنب اتخاذ أي خطوات من شأنها ‏توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا، وذلك في بيان مشترك عقب اجتماع عقده الجانبان ‏يوم أمس الأربعاء، وأشارا فيه إلى أهمية التوصل إلى تسوية سلمية للحرب.‏

وفي العاشر والحادي عشر من تشرين الثاني الجاري، استضافت العاصمة الإماراتية ‏أبو ظبي جولة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، في مسعى ‏للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب، وسط استمرار الخلافات بشأن الأراضي الأوكرانية ‏والضمانات الأمنية والترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب.‏