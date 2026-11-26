كييف-موسكو-سانا
تبادلت روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية هجمات جوية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضراراً بمنازل ومنشآت مدنية في الجانبين.
وأعلن حاكم منطقة زابوروجيا الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، يفغيني باليتسكي، عبر قناته على تطبيق “تلغرام” اليوم الخميس، مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف موقفاً للسيارات في بلدة فيسيولوي، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تعمل في موقع الهجوم، فيما تتواصل عمليات جمع المعلومات المتعلقة بالحادث.
وفي إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا، أعلنت غرفة العمليات الإقليمية إصابة أربعة أشخاص جراء هجوم بطائرات مسيّرة في منطقة سلافيانسكي، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى.
وذكرت الغرفة، في بيان أن واجهات ونوافذ شقق في أربعة مبانٍ سكنية بمدينة سلافيانسك أون كوبان تعرضت لأضرار، كما سقط حطام طائرة مسيّرة في منطقة كالينينسكي، فيما تضررت ثلاثة منازل في قرية ستاروفليتشكوفسكايا، دون تسجيل إصابات.
وفي المقابل، أفادت السلطات الأوكرانية بإصابة خمسة أشخاص، بينهم طفل، في هجوم روسي استهدف مقر شركة للنقل في حي كوسميتشني بمدينة زابوروجيا.
وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميخايلو سيميكين، أن الهجوم ألحق أضراراً بنحو عشرة منازل خاصة ومستودع وعدد من السيارات، كما اندلع حريق في مقر شركة النقل.
كما أشارت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم” إلى إصابة سبعة أشخاص جراء هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة كييف.
تبادل الهجمات بالمسيّرات
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تحييد 87 طائرة مسيّرة روسية من أصل 113 شاركت في هجوم جوي استهدف البلاد خلال ليلة الأربعاء-الخميس.
ونقلت وكالة “أوكرينفورم” عن القوات الجوية قولها: إن الهجوم شمل صواريخ باليستية أُطلقت من منطقتي بريانسك وكورسك الروسيتين، إضافةً إلى 113 طائرة مسيّرة هجومية، بينها 76 مسيّرة نفاثة، وطائرات من طرازي “جيربيرا” و”باروديا”، أُطلقت من اتجاهات عدة.
وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية أسقطت أو حيّدت 87 مسيّرة، فيما سُجلت إصابات في 20 موقعاً، وسقط حطام أهداف جوية في ستة مواقع أخرى.
موسكو تعلن استهداف منشآت في كييف
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت قالت: إنها تابعة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية في العاصمة كييف.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الوزارة قولها: إن الضربات استهدفت منشأة صناعية تابعة لشركة “خيمفولوكنا”، وموقعاً لتجميع وتخزين الطائرات المسيّرة تابعاً لشركة “أواكلاين” المحدودة.
وأضافت الوزارة أن سفينة شحن جافة تعرضت لهجوم في البحر الأسود، جنوب شرقي مدينة أوديسا، كانت تنقل معدات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا.
تحركات دبلوماسية لاحتواء الحرب
وتأتي هذه التطورات مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته، روسيا إلى تجنب اتخاذ أي خطوات من شأنها توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا، وذلك في بيان مشترك عقب اجتماع عقده الجانبان يوم أمس الأربعاء، وأشارا فيه إلى أهمية التوصل إلى تسوية سلمية للحرب.
وفي العاشر والحادي عشر من تشرين الثاني الجاري، استضافت العاصمة الإماراتية أبو ظبي جولة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، في مسعى للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب، وسط استمرار الخلافات بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية والترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب.