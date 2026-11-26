دمشق-سانا

يشارك لاعب منتخب سوريا لألعاب القوى شريف الخياط، غداً الجمعة، في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للجري الجبلي لعام 2026، التي تستضيفها مدينة وويشان الصينية.

وذكر اتحاد ألعاب القوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الخياط سيخوض منافسات سباق فئة تحت 23 عاماً لمسافة 20 كيلومتراً، بمشاركة 59 عدّاءً، على مسار يبلغ فارق ارتفاعه التراكمي 900 متر.

وتشهد البطولة مشاركة 333 رياضياً يمثلون 27 دولة ومنطقة، فيما يُعد الخياط، البالغ من العمر 17 عاماً، الممثل الوحيد لسوريا والمشارك الوحيد من منطقة الشرق الأوسط، ومن بين أصغر الرياضيين المشاركين في هذا الحدث القاري.