واشنطن-سانا

يعمل تطبيق «واتساب» على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين شراء باقات بيانات الإنترنت باستخدام تقنية الشريحة الإلكترونية (eSIM) مباشرة من داخل التطبيق، بهدف تسهيل الاتصال بالإنترنت أثناء السفر، دون الحاجة إلى البحث عن شرائح اتصال محلية أو الاشتراك في باقات شركات الاتصالات في البلدان التي يزورونها.

وذكر موقع «WABetaInfo» المتخصص في متابعة تحديثات تطبيق «واتساب»، في تقرير نشره اليوم الخميس، أن الميزة لا تزال قيد التطوير، ويجري العمل عليها بالتعاون مع شركة «1Global»، على أن تكون متاحة لأجهزة أندرويد وآيفون المتوافقة مع تقنية الشريحة الإلكترونية.

وتتيح الميزة، عند إطلاقها، شراء باقات بيانات الإنترنت من داخل التطبيق، بما يوفر للمسافرين وسيلة للحصول على الاتصال بالإنترنت خلال تنقلهم بين البلدان، دون الحاجة إلى استبدال شريحة الاتصال الأساسية في هواتفهم.

وأشار الموقع إلى أن الميزة لم تصل بعد إلى مرحلة الاختبار التجريبي، ولم يُعلن عن موعد إطلاقها أو تفاصيل الباقات المتاحة وأسعارها، ما يعني أن إتاحتها للمستخدمين لا تزال مرتبطة باستكمال مراحل التطوير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه «واتساب»، المملوك لشركة «ميتا»، نحو توسيع نطاق خدماته وإضافة مزايا تتجاوز المراسلة والتواصل، لتشمل أدوات عملية تلبي احتياجات المستخدمين اليومية، ولا سيما المسافرين الراغبين في البقاء على اتصال بالإنترنت خارج بلدانهم.