الصين تشغّل أول مركز بيانات تحت الماء قرب شنغهاي لتعزيز البنية الرقمية

بكين-سانا

بدأت الصين تشغيل أول مركز بيانات تحت الماء في العالم قرب مدينة شنغهاي، في خطوة تُعد من أبرز الابتكارات في مجال البنية التحتية الرقمية الحديثة، وذلك ضمن توجهها نحو تطوير حلول أكثر استدامة لتقنيات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

وذكرت صحيفة South China Morning Post اليوم الخميس أن المشروع أُقيم في منطقة لينجانغ التكنولوجية على عمق يقارب 10 أمتار تحت سطح البحر، وجاء ثمرة تعاون بين شركة حكومية صينية وشركة تكنولوجية محلية، في إطار جهود تعزيز كفاءة مراكز البيانات وخفض استهلاك الطاقة.

ويعتمد المركز على طاقة الرياح كمصدر رئيسي للتشغيل، ما يجعله أقل استهلاكاً للطاقة مقارنة بمراكز البيانات التقليدية، إلى جانب الاستفادة من مياه البحر في عمليات التبريد الطبيعي للخوادم، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية.

وتبلغ القدرة التشغيلية للمشروع نحو 24 ميغاواط، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً متسارعاً في الطلب على مراكز البيانات نتيجة التوسع الكبير في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ويرى مختصون أن هذا النوع من المشاريع يمثل حلاً مبتكراً للتحديات البيئية والطاقية التي تواجه قطاع التكنولوجيا، وقد يمهّد لتجارب مماثلة في عدد من الدول خلال السنوات المقبلة، في إطار البحث عن بنية تحتية رقمية أكثر استدامة.

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