القدس المحتلة-سانا‏

قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الخميس، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي ‏مناطق في وسط قطاع غزة وشماله.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: إن فلسطينياً وزوجته ‏قُتلا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية داخل مبنى في مدينة دير البلح وسط ‏القطاع.‏

كما أفاد مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة بوصول عدد من المصابين، أحدهم إصابته ‏خطيرة جراء قصف مسيّرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في حي النصر شمال ‏غرب المدينة.‏

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وكان ثلاثة فلسطينيين قُتلوا، أمس الأربعاء، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية ‏تجمعاً للفلسطينيين في حي التفاح شرق مدينة غزة.‏