القدس المحتلة-سانا
قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الخميس، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في وسط قطاع غزة وشماله.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: إن فلسطينياً وزوجته قُتلا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية داخل مبنى في مدينة دير البلح وسط القطاع.
كما أفاد مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة بوصول عدد من المصابين، أحدهم إصابته خطيرة جراء قصف مسيّرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في حي النصر شمال غرب المدينة.
وكان ثلاثة فلسطينيين قُتلوا، أمس الأربعاء، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعاً للفلسطينيين في حي التفاح شرق مدينة غزة.