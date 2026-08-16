ولادة صغيرين نادرين من الباندا الحمراء في حديقة حيوانات أمريكية

photo 2026 08 16 13 33 16 ولادة صغيرين نادرين من الباندا الحمراء في حديقة حيوانات أمريكية

واشنطن-سانا

شهدت حديقة حيوانات مونتانا في مدينة بيلينغز الأمريكية ولادة صغيرين من الباندا الحمراء، في حدث يعزز جهود الحفاظ على هذا النوع المهدد بالانقراض ودعم برامج تكاثره.

وذكرت شبكة CNN في تقرير نشرته أمس السبت أن الصغيرين سيبقيان مع أمهما خلال الأسابيع الأولى من حياتهما، حيث تتولى رعايتهما وتوفير الغذاء والحماية لهما، قبل أن يصبحا قادرين على الخروج واستكشاف محيطهما.

وتولد صغار الباندا الحمراء بعيون مغلقة، وتعتمد في مراحلها الأولى بصورة كاملة على الأم، قبل أن تبدأ تدريجياً باكتساب فرائها المميز مع نموها وتطورها، وتتميز بفراء كثيف بلون بني محمر.

وتواجه الباندا الحمراء في موائلها الطبيعية مخاطر عدة، أبرزها فقدان الغابات وتراجع مساحات موائلها والصيد الجائر، ما جعلها من الأنواع المهددة بالانقراض، ويعطي ولادة صغار جديدة أهمية خاصة لبرامج الحفاظ عليها وتكاثرها.

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