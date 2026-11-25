واشنطن-سانا

أطلقت شركة «أنثروبيك» الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي مجموعة أدوات جديدة تتيح توظيف وكلاء ذكاء اصطناعي في مراجعة الأكواد البرمجية واكتشاف الأخطاء وإصلاحها، فضلاً عن أتمتة الموافقة على التعديلات تمهيداً لدمجها في المشاريع البرمجية، وفق ضوابط يحددها فريق التطوير.

وذكر تقرير نشره موقع «تك كرانش» (TechCrunch) التقني أول أمس، أن المجموعة الجديدة تحمل اسم «Claude Ship»، وتهدف إلى تخفيف الضغط على فرق التطوير الناجم عن تزايد حجم الأكواد التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي، وما يتطلبه ذلك من عمليات مراجعة واختبار وموافقة قبل اعتماد التعديلات.

وتضم المجموعة ثلاثة وكلاء رئيسين، أولهم أداة «Code Review» المتاحة للاستخدام العام، وتتولى فحص التعديلات البرمجية ورصد الأخطاء والمشكلات المحتملة قبل دمجها، بينما يعمل الوكيل الثاني «PR Steward» على معالجة المشكلات التي تظهر خلال عملية التطوير، مثل فشل الاختبارات وتعارض الأكواد، مع توضيح التعديلات التي يجريها للمطورين.

أما الوكيل الثالث «Claude Approvals» فيتيح أتمتة الموافقة على التعديلات البرمجية وفق سياسات يحددها فريق التطوير بلغة طبيعية، بما يسمح بتمرير التغييرات الروتينية دون تدخل بشري مباشر، في حين تُحال التعديلات الأكثر حساسية إلى المطورين لاتخاذ القرار النهائي.

وأوضحت الشركة أن المجموعة تُطرح حالياً بنسخة تجريبية لمشتركي باقتي «Claude Team» و«Claude Enterprise»، وتدعم في الوقت الراهن مستودعات الأكواد المستضافة على منصة «GitHub»، مشيرة إلى أن أداة «Code Review» أصبحت متاحة للاستخدام العام، بينما لا يزال الوكيلان الآخران في المرحلة التجريبية.

ودعت «أنثروبيك» فرق التطوير إلى التعامل بحذر مع خاصية الموافقات الآلية، والبدء باستخدام وضع المراقبة الذي يتيح للوكلاء تحليل التعديلات وتقييمها دون اعتمادها فعلياً، مع الإبقاء على الإشراف البشري وتحديد الصلاحيات والضوابط المناسبة.

ويأتي إطلاق هذه الأدوات في إطار توجه متزايد نحو توسيع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، بحيث لا تقتصر مهامهم على كتابة الأكواد، بل تمتد إلى مراجعتها ومعالجة أخطائها والمشاركة في إجراءات اعتمادها.