سامسونغ تخفض مئات الوظائف في الولايات المتحدة ضمن خطة لإعادة هيكلة أعمالها

واشنطن-سانا

خفضت شركة سامسونغ إلكترونيكس مئات الوظائف في عملياتها بالولايات المتحدة، ضمن خطة لإعادة هيكلة أعمالها ونقل مقر عملياتها الأمريكية الخاصة بالإلكترونيات الاستهلاكية إلى ولاية تكساس.

وذكرت وكالة رويترز اليوم الأحد، أن الشركة الكورية الجنوبية أعلنت تأثر 739 وظيفة في مكتبها بمدينة إنغلوود كليفس بولاية نيوجيرسي، نتيجة نقل المقر الرئيسي لشركة سامسونغ إلكترونيكس إلى تكساس، موضحة أن هذه الخطوة تقتصر على قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية ولا تشمل أعمال أشباه الموصلات.

وأشارت الوكالة إلى أن نحو 100 موظف آخرين في مكتب الشركة بمدينة بلانو في ولاية تكساس شملتهم أيضاً عمليات خفض الوظائف، بينهم عاملون في قطاع الهواتف المحمولة.

وبينت سامسونغ أن نقل مقر عملياتها في الولايات المتحدة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفرق وتحسين الهيكل التنظيمي بما يدعم توسعها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مؤكدة أنه لا توجد حالياً خطة لإعادة هيكلة واسعة النطاق على مستوى عملياتها العالمية في قطاع المنتجات الاستهلاكية.

ويأتي القرار في وقت يشهد فيه أداء قطاعات الشركة تبايناً، إذ تحقق وحدة أشباه الموصلات نمواً مدفوعاً بالطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، في حين تواجه وحدات الهواتف المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع تكاليف الرقائق والمنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية.

وبهذا الإجراء تنضم سامسونغ إلى عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، من بينها مايكروسوفت وأمازون وميتا، التي أعلنت خلال الفترة الماضية خفض أعداد من موظفيها بالتزامن مع زيادة استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن عدد موظفي سامسونغ إلكترونيكس في الولايات المتحدة بلغ نحو 11 ألفاً و770 موظفاً بنهاية عام 2025، بمن فيهم العاملون في قطاع أشباه الموصلات، بحسب بيانات للشركة نفسها.