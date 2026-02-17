واتساب للأعمال يطلق تحديثاً جديداً أكثر سلاسة وحداثة

واشنطن-سانا

بدأ تطبيق واتساب للأعمال طرح تحديث جديد يعتمد لغة التصميم المعروفة باسم “Liquid Glass”، وذلك لعدد من المستخدمين، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام وتقديم واجهة أكثر حداثة وسلاسة، مع اعتماد تأثيرات بصرية تقوم على الشفافية وإظهار العناصر بشكل طبقات عائمة.

وذكر موقع WABetaInfo المتخصص بمتابعة تحديثات تطبيقات المراسلة، أن شركة Meta المالكة لتطبيق WhatsApp Business بدأت بإتاحة التصميم الجديد تدريجياً لبعض مستخدمي التطبيق، بعد أن كان قد طُرح سابقاً على نظام iOS في تشرين الأول 2025، مشيراً إلى أن التحديث يشمل تعديلات على شريط التبويب والأزرار وقوائم السياق بما يتوافق مع المظهر الزجاجي الشفاف.

ويتضمن التحديث إعادة تصميم شريط التبويب ليظهر كعنصر عائم متعدد الطبقات، مع إضافة تأثيرات بصرية تشبه الزجاج المثلج على الأزرار والقوائم، ما يمنح الواجهة عمقاً بصرياً وتنظيماً أوضح للعناصر، في حين أشار بعض المستخدمين إلى ظهور أخطاء تقنية محدودة عقب التحديث، ولا سيما ما يتعلق بثبات شريط التبويب.

ويعد تطبيق واتساب للأعمال نسخة مخصصة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تتيح لهم التواصل مع العملاء وإدارة الرسائل بشكل احترافي، ويأتي هذا التحديث ضمن توجهات الشركات التقنية لاعتماد تصاميم أكثر تفاعلاً وانسيابية، مع توقعات بتوسيع نطاق طرح واجهة “Liquid Glass” ليشمل شريحة أكبر من المستخدمين خلال الفترة المقبلة.