أنقرة-سانا

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الخامسة من المعرض الدولي لمنظمات المجتمع المدني، بمشاركة أكثر من 200 منظمة من أكثر من 60 دولة، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، واستكشاف سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير العمل الأهلي.

وحسب وكالة الأناضول، ينظم المعرض اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي بالتعاون مع الوقف التركي للمنظمات التطوعية، في مركز إسطنبول للمعارض بمنطقة يشيل كوي، تحت شعار “المجتمع المدني 5.0”.

ويتيح المعرض للمشاركين عرض أنشطة مؤسساتهم ومبادراتها، والتواصل مع منظمات من مناطق جغرافية مختلفة، إلى جانب بحث مجالات جديدة للتعاون وتبادل التجارب في العمل المجتمعي.

وتتناول فعالياته التي تستمر حتى الـ 28 من تشرين الثاني الجاري، سبل الاستفادة من التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والمعلومات والتكنولوجيا، ودور التحول الرقمي في تطوير أنشطة منظمات المجتمع المدني، واستشراف آفاق عملها في المرحلة المقبلة.