بكين-سانا
وصل رائد الفضاء محمد زيشان علي، البالغ من العمر 40 عاماً، وهو باكستاني الجنسية برفقة رائدي فضاء صينيين، إلى محطة الفضاء الصينية “تيانغونغ”، اليوم الأربعاء، على متن المركبة “شنتشو-24″، ليصبح أول رائد فضاء غير صيني يصل إلى المحطة.
ووفق وكالة شينخوا، اختير علي وهو طيار سابق في سلاح الجو الباكستاني، ضمن برنامج التعاون الفضائي بين الصين وباكستان، وتلقّى تدريباً متخصصاً في الصين، قبل اختياره للمشاركة في المهمة بصفته اختصاصياً في الحمولة العلمية.
ومن المقرر أن يشارك في إجراء تجارب علمية تتعلق بزراعة النباتات في الفضاء ودراسة الطحالب الدقيقة، إلى جانب اختبار مواد متطورة للحماية من الإشعاع وإصلاح نفسها.
بدورها ذكرت وكالة الفضاء الصينية أن عملية الإطلاق نجحت، موضحةً أن المركبة انفصلت عن الصاروخ ودخلت المدار بعد نحو عشر دقائق من الإقلاع، قبل التحامها بالمحطة.
ومن المقرر أن يمضي رائد الفضاء علي نحو أسبوع في المدار، قبل أن يعود إلى الأرض على متن المركبة ”شنتشو-23″، التي التحمت بالمحطة في أيار الماضي.
وتأتي هذه المهمة في إطار التعاون الفضائي بين الصين وباكستان، بموجب اتفاق وقعه البلدان في شباط 2025 لتدريب رواد فضاء باكستانيين، وتسعى بكين إلى إنزال رواد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2030، في إطار منافسة مع الولايات المتحدة وبرنامجها “أرتميس”.