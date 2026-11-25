بكين-سانا



وصل رائد الفضاء محمد زيشان علي، البالغ من العمر ‌‏40 عاماً، وهو باكستاني الجنسية برفقة رائدي فضاء ‏صينيين، إلى محطة الفضاء الصينية “تيانغونغ”، اليوم ‏الأربعاء، على متن المركبة “شنتشو-24″، ليصبح أول ‏رائد فضاء غير صيني يصل إلى المحطة.‏

ووفق وكالة شينخوا، اختير علي وهو طيار سابق في ‏سلاح الجو الباكستاني، ضمن برنامج التعاون الفضائي ‏بين الصين وباكستان، وتلقّى تدريباً متخصصاً في ‏الصين، قبل اختياره للمشاركة في المهمة بصفته ‏اختصاصياً في الحمولة العلمية.‏

ومن المقرر أن يشارك في إجراء تجارب علمية تتعلق ‏بزراعة النباتات في الفضاء ودراسة الطحالب الدقيقة، ‏إلى جانب اختبار مواد متطورة للحماية من الإشعاع ‏وإصلاح نفسها.‏

بدورها ذكرت وكالة الفضاء الصينية أن عملية ‏الإطلاق نجحت، موضحةً أن المركبة انفصلت عن ‏الصاروخ ودخلت المدار بعد نحو عشر دقائق من ‏الإقلاع، قبل التحامها بالمحطة.‏

ومن المقرر أن يمضي رائد الفضاء علي نحو أسبوع ‏في المدار، قبل أن يعود إلى الأرض على متن المركبة ‌‏”شنتشو-23″، التي التحمت بالمحطة في أيار الماضي.‏

وتأتي هذه المهمة في إطار التعاون الفضائي بين ‏الصين وباكستان، بموجب اتفاق وقعه البلدان في شباط ‌‏2025 لتدريب رواد فضاء باكستانيين، وتسعى ‏بكين إلى إنزال رواد فضاء على سطح القمر بحلول ‏عام 2030، في إطار منافسة مع الولايات المتحدة ‏وبرنامجها “أرتميس”.‏