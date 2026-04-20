تقنية مناعية جديدة تقلل الاعتماد على أدوية تثبيط المناعة لدى مرضى زراعة الكبد

واشنطن-سانا

أعلن باحثون من المركز الطبي لجامعة بيتسبرغ الأمريكية عن تطوير تقنية مناعية مبتكرة في مجال زراعة الكبد، من شأنها تقليل الحاجة طويلة الأمد إلى الأدوية المثبطة للمناعة، ما قد يشكل تحولاً مهماً في تحسين نتائج عمليات الزراعة والحد من مضاعفات العلاج التقليدي.

ووفقاً لدراسة حديثة نشرتها مجلة Nature Communications العلمية، ونقلها موقع STAT News المتخصص في تغطية الأخبار الطبية والصحية والعلوم الحيوية أمس الأحد، فقد تمكن الباحثون من تطبيق نهج يُعرف بـ”التهيئة المناعية”، يقوم على إعطاء خلايا مناعية مشتقة من المتبرع قبل عملية الزراعة، بهدف تدريب جهاز المناعة على تقبل العضو المزروع وتقليل احتمالات رفضه.

وبيّنت نتائج تجربة سريرية شملت 13 مريضاً أن عدداً منهم تمكن من تقليل جرعات الأدوية المثبطة للمناعة أو التوقف عنها بشكل كامل لدى بعض الحالات، مع استمرار نتائج إيجابية لعدة سنوات لدى بعض المرضى، ما يشير إلى إمكانية تطوير نهج علاجي أكثر أماناً في المستقبل، رغم الحاجة إلى دراسات أوسع لتأكيد الفعالية على المدى الطويل.

ومرضى زراعة الكبد هم الأفراد الذين يعانون من فشل كبدي حاد مفاجئ أو مضاعفات شديدة لمرض كبدي مزمن في مرحلته النهائية، حيث لا يعود الكبد قادر على أداء وظائفه الحيوية.