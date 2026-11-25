حماة-سانا

في قرية دير ماما بريف حماة، لا تزال خيوط الحرير الطبيعي تنسج حكاية حرفة عريقة توارثتها الأجيال، وحافظ أبناء القرية على أسرارها وأساليب إنتاجها، رغم التحديات التي تواجه استمرارها وتهدد باندثارها.

وفي مسعى لصون هذا الإرث وإعادة إحياء حضوره، حوّل شيخ كار حرفة الحرير الطبيعي محمد سعود منزله العائلي الذي ورثه عن أجداده إلى متحف يجمع الأدوات والمقتنيات القديمة ويوثق مراحل صناعة الحرير، ليكون مساحة للتعريف بتاريخ هذه الحرفة ونقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، إلى جانب تطوير استخدامات فنية مبتكرة لخيوط الحرير تجمع بين أصالة الموروث وروح التجديد.

ويُعد متحف الحرير الطبيعي في دير ماما، بحسب القائمين عليه، المتحف الوحيد من نوعه في سوريا، إذ لا يقتصر دوره على عرض الأدوات القديمة، بل يقدم تجربة متكاملة تتيح للزوار التعرف على مراحل إنتاج الحرير يدوياً، ومشاهدة الأدوات التي استخدمها الحرفيون قديماً، وما طرأ على هذه الحرفة من تطورات واستخدامات فنية.

منزل عائلي يتحول إلى متحف للحرير

أوضح سعود في تصريح لـ سانا أن فكرة إنشاء المتحف بدأت عام 2006، عقب زيارة مجموعة سياحية للقرية، إذ لفت انتباهه وجود أدوات ومقتنيات قديمة مرتبطة بحرفة الحرير موزعة في أرجاء منزل العائلة ومرافقه، فعمل على جمعها وتنظيمها في مكان واحد، مع الحفاظ على طريقة عرضها بما يوضح وظائفها واستخداماتها، لتشكل بمجملها متحفاً يعرّف الزوار بتاريخ الحرفة وأدواتها ومراحل إنتاجها.

وبيّن أن المتحف يوثق رحلة صناعة الحرير الطبيعي، بدءاً من تربية دودة القز والعناية بها، مروراً بتكوين الشرانق وحلها لاستخراج الخيوط باستخدام دولاب الحل اليدوي، ثم غزل الخيوط وفتلها وبرمها وتجهيزها للنسيج على النول اليدوي، حيث تتشابك خيوط السدى واللحمة لتشكيل القماش الحريري، بمعدل إنتاج يبلغ نحو متر واحد كل ساعتين، وصولاً إلى مراحل التشطيب وتحويل النسيج الخام إلى منتجات جاهزة للاستخدام.

جهود عائلية لاستمرار الحرفة وتطوير منتجاتها

من جهتها، أوضحت أمل أحمد، زوجة شيخ الكار، أن عملها يبدأ بسلك الخيوط وفتلها وبرمها، ثم تحيكها بصنارة واحدة على شكل زخارف تزيّن بها المناديل، إلى جانب نسج الشالات، لتتحول الخيوط إلى قطع جاهزة تجمع بين جودة النسيج وجمال التفاصيل.

وأضافت أن صناعة القطع الحريرية لا تنتهي عند نسج القماش، بل تتطلب مراحل إضافية لتجهيزه، إذ تُغلى الشالات بالماء والصابون مدة تصل إلى ست ساعات لتصبح أكثر نعومة وملاءمة للاستخدام والارتداء.

ولفتت إلى أن أفراد الأسرة يتشاركون في مختلف مراحل العمل، بدءاً من تجهيز الخيوط وصولاً إلى إنتاج القطع وتزيينها، حرصاً على الحفاظ على الحرفة المتوارثة ونقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة.

ابتكارات فنية تحول خيوط الحرير إلى لوحات

في اتجاه يجمع بين الموروث والتجديد، أوضح أحمد سعود، ابن شيخ الكار، أن نشأته في منزل عائلي ارتبطت أجياله بحرفة الحرير دفعته إلى إطلاق مشروع فني خاص، ابتكر من خلاله لوحات تجريدية باستخدام خيوط الحرير الطبيعي.

وتعتمد أعماله على لف خيوط حريرية مصبوغة بألوان متعددة حول قطع خشبية بأحجام مختلفة، وتنسيقها لتشكيل لوحات فنية تجمع بين الطابع التراثي والأسلوب المعاصر، بعد تجارب سابقة استخدم فيها الشرانق الملونة والمقصوصة لصنع مجسمات على هيئة زهور وفراشات.

وأشار إلى أنه يستفيد أيضاً من الشرانق التي لم تعد صالحة لإنتاج الحرير بعد خروج الفراشات منها، ويجري تجارب على تلوين الخيوط الطبيعية والحفاظ على ثبات ألوانها، ولا سيما أن الحرير الطبيعي يتميز بلونه العاجي الأساسي.

قطع تحمل ذاكرة المكان

يحظى المتحف باهتمام الزوار الذين يجدون في القطع الحريرية المعروضة منتجات تحمل قيمة تراثية وجمالية، فيختار بعضهم اقتناءها للاحتفاظ بها واستحضار تجربة زيارتهم، فيما يفضل آخرون شراءها هدايا لأقاربهم وأصدقائهم، لما تتميز به من طابع يدوي يعكس هوية الحرفة وأصالتها.

ولا تقتصر تجربة الزوار على مشاهدة المقتنيات والتعرف على مراحل صناعة الحرير، بل تمتد إلى اختيار منتجات يدوية تحمل طابعاً خاصاً، إذ يقتني بعضهم الشالات والمناديل والقطع الفنية اليدوية الأخرى، معتبرين أنها تجمع بين جمال التصميم وقيمة العمل اليدوي، وتحمل في تفاصيلها جانباً من تراث القرية وذاكرتها.

وتقدم تجربة متحف الحرير في دير ماما نموذجاً لدور المبادرات العائلية في صون الحرف التقليدية وإبقائها حاضرة في الحياة اليومية، من خلال توثيق أدواتها وأساليب إنتاجها ونقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، إلى جانب تطوير استخدامات فنية ومنتجات جديدة تفتح أمامها آفاقاً ثقافية وسياحية واقتصادية.