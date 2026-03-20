“مايكروسوفت” تضيف تحديثاً يتيح تحكماً أكبر بميزة “الاستئناف السريع” في Xbox

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “مايكروسوفت” إطلاق تحديث جديد لأجهزة Xbox Series X وSeries S يتيح للمستخدمين تحكماً أكبر في ميزة “الاستئناف السريع” (Quick Resume)، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة اللعب.

وذكر موقع Windows Central المتخصص بأخبار التكنولوجيا أن التحديث يسمح بتعطيل الميزة أو تفعيلها لكل لعبة على حدة، ولا سيما الألعاب التي تعتمد على الاتصال بالإنترنت، والتي كانت تواجه مشكلات تتعلق بانقطاع الاتصال عند استئناف اللعب.

وتُعد ميزة “الاستئناف السريع” من أبرز خصائص أجهزة Xbox، إذ تتيح العودة إلى اللعبة خلال ثوانٍ من النقطة نفسها، إلا أن استخدامها مع الألعاب الإلكترونية كان يسبب أحياناً الحاجة لإعادة تشغيلها.

كما يتضمن التحديث تحسينات إضافية، منها إمكانية تخصيص ألوان الواجهة وزيادة عدد المجموعات على الشاشة الرئيسية، إلى جانب تسهيل تنظيم الألعاب والتطبيقات.

وبدأ طرح الميزة لمشتركي برنامج Xbox Insider، على أن تتاح لباقي المستخدمين خلال الفترة المقبلة، ضمن جهود “مايكروسوفت” لتطوير تجربة الاستخدام وتعزيز مرونة التحكم في الألعاب.