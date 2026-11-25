دمشق-سانا

أعربت الجمهورية العربية السورية عن خالص تعازيها وصادق ‏مواساتها إلى الجمهورية التركية الصديقة، حكومة وشعباً، إثر ‏حادث تحطم مروحية في ولاية إسكي شهير، والذي أسفر عن ‏وفاة خمسة من أفراد القوات المسلحة التركية.‏

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأربعاء، ‏تضامن سوريا الكامل مع الجمهورية التركية الشقيقة في هذا المصاب ‏الأليم، سائلةً الله أن يلهم أسر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان.‏

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس الثلاثاء مقتل 5 ‏عسكريين، جراء تحطم مروحية ‏عسكرية من طراز “‏AS-532‌‏” ‏بعد إقلاعها من “إسكي شهير” لتنفيذ مهمة تدريب.‏