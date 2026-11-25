دمشق-سانا
أعربت الجمهورية العربية السورية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الجمهورية التركية الصديقة، حكومة وشعباً، إثر حادث تحطم مروحية في ولاية إسكي شهير، والذي أسفر عن وفاة خمسة من أفراد القوات المسلحة التركية.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأربعاء، تضامن سوريا الكامل مع الجمهورية التركية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، سائلةً الله أن يلهم أسر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان.
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس الثلاثاء مقتل 5 عسكريين، جراء تحطم مروحية عسكرية من طراز “AS-532” بعد إقلاعها من “إسكي شهير” لتنفيذ مهمة تدريب.