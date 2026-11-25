واشنطن-سانا

ترتبط بعض المواد الدراسية بتصورات نمطية عن قدرات الطلاب والطالبات واهتماماتهم، إذ يُنظر إلى العلوم غالباً على أنها أقرب إلى الطلاب، في حين تُعد اللغات أكثر ارتباطاً بالطالبات، وهي معتقدات قد تؤثر في دافعيتهم وثقتهم بقدراتهم ومستوى أدائهم الدراسي.

وذكرت مجلة «الأدوار الجندرية» العلمية، أمس الثلاثاء، أن دراسة أجراها باحثون من جامعتي ويسكونسن–ماديسون وبريغهام يونغ في الولايات المتحدة، بحثت كيفية تشكل هذه الصور النمطية واستمرارها خلال المرحلة الثانوية، وعلاقتها باهتمامات الطلاب والطالبات ودافعيتهم وأدائهم في المواد العلمية واللغوية.

وأظهرت النتائج أن نحو ثلث المشاركين تبنوا تصورات تقليدية تربط الاهتمام بالعلوم بالطلاب، واللغات بالطالبات، وأن هذه المعتقدات ظلت مستقرة نسبياً على مدى عام من المتابعة.

وبيّنت الدراسة أن تبني هذه الصور النمطية ارتبط باختلافات في الاهتمام والأداء الدراسي بين الجنسين؛ إذ ارتبط لدى الطلاب بارتفاع الدافعية نحو العلوم، مقابل تراجع الاهتمام والأداء في مواد اللغات، فيما ارتبط لدى الطالبات بأداء أقل في العلوم، دون أن يقترن ذلك بتحسن مماثل في أدائهن في اللغات.

وفي المقابل، سجلت الطالبات اللواتي لم يتبنين هذه التصورات التقليدية نتائج أفضل في عدد من مؤشرات الأداء والدافعية في العلوم واللغات، ما يشير إلى أن الابتعاد عن الأحكام المسبقة المرتبطة بالجنس قد يتيح فرصاً أوسع للتعلم والتميز في مختلف المجالات.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية دور المؤسسات التعليمية والمعلمين في توفير بيئة تشجع الطلاب والطالبات على استكشاف اهتماماتهم وتنمية قدراتهم في مختلف المواد الدراسية، بعيداً عن التصنيفات المسبقة، بما يساعدهم على اختيار مساراتهم التعليمية وفق ميولهم وإمكاناتهم.