أصباغ وأشعة الشمس.. تقنية أمريكية تجريبية لاستخلاص الكربون من الهواء

واشنطن-سانا

طور باحثان أمريكيان تقنية تجريبية لاستخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء باستخدام أصباغ خاصة وأشعة الشمس، في محاولة لتطوير وسائل أقل استهلاكاً للطاقة للمساهمة في الحد من التغير المناخي.

وذكرت شبكة «سي إن إن» اليوم الإثنين، أن الباحثين أليكس غانيون وجوليان ساكس من جامعة واشنطن، توصلا إلى فكرة التقنية خلال دراستهما تأثير التلوث على الشعاب المرجانية في المحيط الهادئ، وأسسا شركة «بانيو كربون» للعمل على تطويرها واختبارها.

وتقوم التقنية على تمرير الهواء عبر محلول مائي يحتوي على أصباغ خاصة تلتقط ثاني أكسيد الكربون، ثم تعريض المحلول لأشعة الشمس الطبيعية لتحرير الغاز، تمهيداً لتخزينه أو استخدامه في تطبيقات صناعية.

ويأمل الباحثان أن توفر هذه الطريقة بديلاً أقل استهلاكاً للطاقة مقارنة ببعض تقنيات استخلاص الكربون التقليدية، إذ تعتمد على ضوء الشمس والهواء بدلاً من الحاجة إلى محطات كبيرة تستهلك كميات مرتفعة من الكهرباء.

وتخضع التقنية حالياً للاختبار في أستراليا، مع تطلع القائمين عليها إلى توسيع نطاق استخدامها بحلول عام 2030، في وقت يواجه فيه قطاع إزالة الكربون تحديات تتعلق بارتفاع التكاليف وتراجع الاستثمارات، وكانت الأبحاث التي قادت إلى تطوير الفكرة قد بدأت بدراسة الشعاب المرجانية في جزيرة تيشاروا شمال تاهيتي.